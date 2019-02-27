أعراض على إصابتك بخثرة دموية قد تؤدي لسكتة دماغية

تتمثل الخثرة الدموية في كتلة من الدم تحولت من حالة سائلة إلى أخرى صلبة أو شبه صلبة، ويعتبر تجلط الدم عملية ضرورية قادرة على منعك من فقدان الكثير من الدم في بعض الحالات مثل الإصابة بجرح.

ولكن حين تتشكل خثرة دموية بأحد أوردتك، فهي تعرقل جزئيا أو كليا الدورة الدموية فيها. ويمكن أن تكون هذه الوضعية خطيرة أو حتى قاتلة.

وقد تتكون الخثرة الدموية لدى أي شخص سليم وتمنع تدفق الدم تمامًا، مما يستدعي تدخلا طبيا. وفي حال كنت تحيط علما بالأعراض وعوامل الخطر الأكثر شيوعًا، فيمكنك معرفة متى ينبغي عليك التواصل مع الطبيب. وذلك وفقا للكاتبة سارة أم في تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية.

ومن الممكن أنك تعاني من خثرة دموية دون ظهور أعراض تدل على ذلك. وفي حال ظهورها، يمكن لبعض هذه الأعراض أن تكون مماثلة لتلك التي تتعلق بأمراض أخرى. وفيما يلي، العلامات المنذرة وأعراض الخثار الوريدي في الأطراف السفلية والقلب والبطن والدماغ والرئتين:

على مستوى الأطراف السفلية

وفقا لأكرم العشري الطبيب الجراح المختص في العناية المشددة في مركز جراند ستراند الإقليمي الطبي بالولايات المتحدة "تتكون الخثرة الدموية عادة على مستوى الساقين" ويمكن أن ترافقها أعراض مختلفة، أبرزها:

● انتفاخ

● ألم

● حساسية

● إحساس بارتفاع الحرارة

● فقدان اللون الطبيعي للجسم أو احمرار

يعتمد ظهور الأعراض على حجم الخثرة. ففي حال كانت كبيرة قد تتورم الساق بأكملها مع الشعور بألم شديد.

القلب

الخثرة الدموية في القلب تسبب الاحتشاء (نوبة قلبية). ومن بين الأعراض الشائعة:

● دوخة

● ضيق التنفس

● تعرّق

● ألم شديد ومتواصل على مستوى الجزء العلوي من البطن

● ألم في الكتف والظهر والذراع وحتى الأسنان والفك

البطن

أعراض تشكّل الخثرة الدموية في مكان ما في البطن يمكن أن تتمثل في ألم وانتفاخ حادين على مستوى هذه المنطقة. كما قد تكون هذه العلامات بمثابة أعراض للإصابة بعدوى في المعدة أو تسمم غذائي.

الدماغ

الخثار الوريدي العميق الدماغي يعد أحد أشكال السكتة الدماغية. وفيما يلي بعض أعراض وجود خثرة دموية بالدماغ:

● ضغط داخل الرأس

● تقيؤ

● اضطرابات بصرية

انصمام رئوي

أوضحت الكاتبة أن عملية انسداد أحد الشرايين أو عدد منها -من تلك التي تروي الرئة- تسمى الانصمام الرئوي. ويسبب تكوّن خثرة دموية بالرئة هذا الانصمام. وإليك أبرز الأعراض:

● ضيق مفاجئ بالتنفس سواء بعد بذل جهد جسدي أو دون القيام بذلك

● ألم شديد في الصدر

● زرقة في الفم

● تعرق مفرط

● خفقان أو ضعف في النبض أو عدم انتظامه

● أزيز التنفس

● مشاكل في التنفس

● سعال الدم

● فقدان الوعي

عوامل الخطر

● الإقامة بالمستشفى فترة طويلة بسبب جراحة كبرى

● السن، خاصة إذا تجاوز عمرك 65 سنة

● الرحلات الطويلة القادرة على تعزيز تطور خثرة بأوردة الأطراف السفلية. لذلك يُنصح بالتحرك في الطائرة وتمديد ذراعيك وساقيك من حين لآخر

● السمنة

● الحمل

● تاريخ عائلي من الإصابات بالخثرات الدموية

● التدخين

● السرطان

● بعض حبوب منع الحمل

يعتبر تشخيص الخثرة الدموية انطلاقا من الأعراض فحسب أمرا صعبا للغاية. ففي الواقع، لم تظهر أي أعراض لدى حوالي 50% من المصابين بالخثار الوريدي العميق. لهذا السبب، من الأفضل الاتصال بطبيبك في حال ظهرت لديك أي من هذه العلامات.

وبشكل خاص، تعتبر الأعراض المفاجئة مصدرا للقلق. لهذا السبب، اتصل فورا بخدمات الطوارئ في منطقتك إذا عانيت من إحدى الحالات التالية:

● ضيق تنفس مفاجئ

● ضغط على مستوى الصدر

● صعوبة في التنفس أو في النظر أو الكلام