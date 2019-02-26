 لماذا يعاني طفلك من صعوبة في الحساب؟
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لماذا يعاني طفلك من صعوبة في الحساب؟

من العلامات التي تشير إلى خلل الحساب عدم تمكن الطفل من العد تنازليا (الألمانية)
من العلامات التي تشير إلى خلل الحساب عدم تمكن الطفل من العد تنازليا (الألمانية)

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إلى أن الأطفال الذين يعانون من خلل الحساب (صعوبات في مادة الحساب والعمليات الحسابية) لا تقتصر ‫المشكلة لديهم على ضعف إجراء العمليات الحسابية بالجمع والطرح فقط، ‫بل يعانون أيضا من صعوبات في متابعة التسلسل الزمني للأحداث.

كما ‫يكون من الصعب على هؤلاء الأطفال إعادة رواية الأحداث الماضية بالترتيب الصحيح لها، ‫أو اتباع التعليمات خطوة خطوة.

‫ومن ضمن العلامات الأخرى التي تشير إلى خلل الحساب، تعذر ‫الطفل في العد تنازليا، أو أن يجد صعوبة في القيام بذلك دون استعمال أصابعه ‫كوسيلة مساعدة.

ويرجع غالبا خلل الحساب لأسباب نفسية جسدية، حيث ‫يعاني الأطفال عندئذ من اضطرابات النوم، أو آلام في البطن، أو الشعور ‫بالصداع قبل الذهاب للمدرسة.

‫وأشارت الرابطة الألمانية إلى أن هناك 5% من الأطفال يعانون من خلل ‫الحساب، وعادة تكون الفتيات أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالفتيان، ‫وكلما تم تشخيص هذا الاضطراب مبكرا، كان علاجه ‫أسهل.

المصدر : الألمانية
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