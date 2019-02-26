لماذا يعاني طفلك من صعوبة في الحساب؟

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إلى أن الأطفال الذين يعانون من خلل الحساب (صعوبات في مادة الحساب والعمليات الحسابية) لا تقتصر ‫المشكلة لديهم على ضعف إجراء العمليات الحسابية بالجمع والطرح فقط، ‫بل يعانون أيضا من صعوبات في متابعة التسلسل الزمني للأحداث.

كما ‫يكون من الصعب على هؤلاء الأطفال إعادة رواية الأحداث الماضية بالترتيب الصحيح لها، ‫أو اتباع التعليمات خطوة خطوة.

‫ومن ضمن العلامات الأخرى التي تشير إلى خلل الحساب، تعذر ‫الطفل في العد تنازليا، أو أن يجد صعوبة في القيام بذلك دون استعمال أصابعه ‫كوسيلة مساعدة.

ويرجع غالبا خلل الحساب لأسباب نفسية جسدية، حيث ‫يعاني الأطفال عندئذ من اضطرابات النوم، أو آلام في البطن، أو الشعور ‫بالصداع قبل الذهاب للمدرسة.

‫وأشارت الرابطة الألمانية إلى أن هناك 5% من الأطفال يعانون من خلل ‫الحساب، وعادة تكون الفتيات أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالفتيان، ‫وكلما تم تشخيص هذا الاضطراب مبكرا، كان علاجه ‫أسهل.