4 أسرار تجعلك تخسرين وزنك الزائد بعد الأربعين
بعد تجاوز الأربعين يصبح من الصعب على المرأة فقدان الوزن، وذلك بسبب تباطؤ عملية الأيض ونقص متطلبات الطاقة، فضلا عن انتقال المرأة لما يعرف بسن اليأس.
ولكن الخبراء يقدمون بعض النصائح والإرشادات للمساعدة على فقدان الوزن في هذه المرحلة، وهي:
1- تغيير النظام الغذائي
أكد الخبراء أنه ستكون هناك زيادة شيئا ما بوزن الجسم بعد سن الأربعين إذا لم يتم تعديل النظام الغذائي أو تقليل كمية الطعام أو ممارسة الرياضة بشكل أكبر، بسبب قلة حاجة الجسم للطاقة والتغير الطارئ على عمليات الأيض.
وينصح خبراء التغذية بالاعتماد أكثر على الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وفي حالة الزيادة أو النقص المفاجئ بالوزن فإنه ينبغي استشارة الطبيب على الفور.
إذا كان مطلوبا ممارسة الرياضة بشكل منتظم بعد سن الأربعين، فمن الضروري أن يتم الاستمتاع بها، ولذلك أوصى الخبراء بالبحث عن نوع الرياضة المناسب الذي يبعث على السعادة، ومن الأفضل ممارسة الرياضة ثلاث مرات أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة.
3- تجنب التوتر
يعمل التوتر والضغط العصبي المستمر على زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، ويرتبط بالشعور بالجوع ورغبة شديدة في تناول المزيد من الطعام.
4- النوم بشكل كاف
النوم بشكل جيد ليس شيئا هاما فقط للنشاط البدني والمظهر الجيد، ولكنه هام أيضا لعمل الأيض بشكل صحيح.