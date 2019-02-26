4 أسرار تجعلك تخسرين وزنك الزائد بعد الأربعين

بعد تجاوز الأربعين يصبح من الصعب على ‫المرأة فقدان الوزن، وذلك بسبب تباطؤ عملية الأيض ونقص متطلبات الطاقة، ‫فضلا عن انتقال المرأة لما يعرف بسن اليأس.

ولكن الخبراء يقدمون بعض ‫النصائح والإرشادات للمساعدة على فقدان الوزن في هذه المرحلة، وهي:

1- ‫تغيير النظام الغذائي

‫أكد الخبراء أنه ستكون هناك زيادة شيئا ما بوزن الجسم بعد سن ‫الأربعين إذا لم يتم تعديل النظام الغذائي أو تقليل كمية الطعام أو ‫ممارسة الرياضة بشكل أكبر، بسبب قلة حاجة الجسم للطاقة والتغير ‫الطارئ على عمليات الأيض.

وينصح خبراء التغذية بالاعتماد أكثر على الحبوب ‫الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وفي حالة ‫الزيادة أو النقص المفاجئ بالوزن فإنه ينبغي استشارة الطبيب على ‫الفور.

2- ‫ البحث عن الرياضة المناسبة

‫إذا كان مطلوبا ممارسة الرياضة بشكل منتظم بعد سن الأربعين، فمن ‫الضروري أن يتم الاستمتاع بها، ولذلك أوصى الخبراء بالبحث عن نوع ‫الرياضة المناسب الذي يبعث على السعادة، ومن الأفضل ممارسة الرياضة ثلاث ‫مرات أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة.

3- ‫تجنب التوتر

‫يعمل التوتر والضغط العصبي المستمر على زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، ‫ويرتبط بالشعور بالجوع ورغبة ‫شديدة في تناول المزيد من الطعام.

4- ‫النوم بشكل كاف

‫النوم بشكل جيد ليس شيئا هاما فقط للنشاط البدني والمظهر الجيد، ولكنه ‫هام أيضا لعمل الأيض بشكل صحيح.