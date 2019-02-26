تغير لون الأظافر على ماذا يدل؟ ربما سرطان الجلد

يقول المتخصصون إن تغير لون أظافر اليدين والقدمين وشكلهما يعد من عوارض الإصابة بأمراض معينة، بعضها بسيط لا يُذكر وبعضها خطر يستوجب زيارة الطبيب. فما هي؟

فلكل شيء علاماته وعوارضه في أجسامنا، ومن العلامات التي لا يتنبه لها كثيرون البقع البيضاء على الأظافر. وحين يسأل المرء عن سبب ذلك في محيطه الاجتماعي، غالبا ما يكون الجواب هو نقص الكالسيوم أو مواد غذائية أساسية. فيسارع المرء إلى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات دون حاجة فعلية إلى ذلك في بعض الحالات. لكن المتخصصون يرون أن هذا من الأخطاء الشائعة، كما يورد "فيلت دير فوندر" الألماني.

ويوضح الموقع أن البقع البيضاء عادة ما تتسبب من خلال الإصابات التي نتعرض لها. فمن خلال تجميل الأظافر الخاطئ أو آثار الصدمات تحدث شقوق صغيرة في لوح الأظافر.

وحين لا تلتئم هذه التشققات بشكل تام، تنحبس فقاعات هوائية صغيرة، فتبدو كبقع فاتحة اللون، وهي بالتالي غير ضارة وتختفي بالتئام الشقوق بمرور الوقت.

لكن رغم ذلك يمكن أن يشير تغير ألوان أظافر اليدين والقدمين إلى بعض الأمراض. فأولئك الذين يعانون من نقص الحديد والزنك وفيتامين بي، تصبح أظافرهم هشة وسريعة الكسر.

فطريات

أما حين تظهر بقع صفراء اللون على الأظافر فإن ذلك علامة على إصابتها بالفطريات. بينما تنتج البقع الداكنة عن الكدمات العنيفة. لكن إذا ما بقيت هذه البقع في مكانها لفترة طويلة، فإن الأمر يصبح خطيرا. إذ يمكن أن يشير ذلك في أسوأ الحالات إلى الإصابة بسرطان الجلد، كما ينقل موقع "فيلت دير فوندر".

ولا تقتصر عوارض الأمراض الظاهرة على الأظافر على اللون فقط، بل تمتد إلى الشكل أيضا، فعلى سبيل المثال تقوس الأظافر يعد من العلامات على الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية أو الكبد.

وبعد هذا كله تبقى النصيحة بأن تزور الطبيب في حال ملاحظتك لبقع غريبة على الأظفار ولا تختفي رغم مرور فترة طويلة.

للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء ابيضاض الأظافر يتعرف الطبيب على ‫التاريخ المرضي للمريض (دويتشه فيلله)

بقع

من جهتها قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية إن انتشار بقع وخطوط بيضاء على كل الأظافر يستلزم استشارة ‫الطبيب للتحقق من سبب ظهور هذه البقع.

وأوضحت الرابطة أن ابيضاض الأظافر يرجع لأسباب عدة، مثل مرض القلب أو ‫الالتهاب الرئوي أو الفشل الكلوي أو تشمع الكبد أو التهاب القولون ‫التقرحي.

‫ومن الأسباب الأخرى التسمم بالزرنيخ أو الصدفية أو الإكزيما أو نقص ‫الحديد أو نقص الزنك أو نقص البروتين أو نقص الفيتامينات، بالإضافة إلى ‫الضغوط النفسية أو قضم الأظافر.

‫وللتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء ابيضاض الأظافر يتعرف الطبيب على ‫التاريخ المرضي للمريض ويجري بعض الفحوصات الطبية مثل صورة دم ‫كاملة ووظائف الكبد والكلى. ويتحدد العلاج بعد تحديد السبب.