لماذا يجب دمج البيض في طعامك؟
أفادت مجلة فرويندين الألمانية بأن أي نظام غذائي لا بد أن يشتمل على البيض لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، خاصة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.
ونظرا لأن وجبة الإفطار تعد الوجبة الأهم لإمداد الجسم بالعناصر المهمة، فيجب أن تحتوي هذه الوجبة على البروتين والألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية، ولذلك يعد البيض خيارا مهما لوجبة الإفطار لاحتوائه على العديد من هذه المواد.
وأشارت المجلة الألمانية إلى أن البيض غني بالدهون الصحية قليلة السعرات الحرارية بشكل كبير، كما أن صفار البيض يعد من المصادر الغنية بفيتامين "د" المهم للجهاز المناعي وتقوية العظام.
وبسبب المحتوى العالي من البروتين يعد البيض من الأطعمة المثالية التي تشعر المرء بالشبع، مما يساعد على التحكم في الشهية وفقدان الوزن.