زراعة الخلايا الجذعية.. أمل للشفاء من بعض الأمراض السرطانية

رولا عصفور-عمان

ارتفاع في درجة الحرارة وشعور بالتعب والإعياء وانخفاض في الوزن، أعراض تطلبت بقاء المهندس ذيب ماجد غنما (45 عاما) في المستشفى لمدة أسبوع، وخرج بعد استقرار وضعه الصحي وعاد لممارسة حياته الطبيعية.

ولحسن الحظ، أصر الأشقاء عبد الله (طبيب أطفال)، وعيسى (طبيب قلب)، ومريم (طبيبة نسائية وتوليد) على إجراء فحص عينة دم من النخاع بسبب شعورهم بالارتياب من نتائج فحوصات الدم.

"خلايا مشكوك في أمرها جملة". لم يدرك ذيب عندما قرأها أول مرة في نتيجة الفحص أنها بداية رحلة تتطلب العزيمة والإصرار في معركة محفوفة بالمخاطر ضد مرض سرطان الدم (اللوكيميا).

ويقول ذيب للجزيرة نت "أظهرت نتائج الفحوصات والتحاليل الجديدة التي أجريت في عيادة سرطان الدم بمركز الحسين للسرطان، أن نسبة الخلايا السرطانية 18%، وهي نسبة تؤكد أني في المرحلة الأولى من مرض اللوكيميا".

وأدرك من البداية أن عليه التغلب على المشاعر المركبة والمزعجة الناتجة عن الصدمة، وأن القوة والشجاعة في مواجهة المرض هما السلاح الذي يحتاجه من أجل مساعدة عائلته في التغلب على القلق والتوتر والخوف من الأيام القادمة.

ويؤكد ذيب أن مستوى التعليم والثقافة للمريض وأهله سهل الصعوبات في فهم طبيعة المرض ومراحل العلاج، وساعد في التجاوز السريع لشعور المريض في بعض الفترات بالاكتئاب، كما أن الثقة في الكادر الطبي المعالج أسهمت في إثراء مشاعر الارتياح، وجعل المريض يعيش في سلام داخلي.