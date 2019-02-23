الحبوب الكاملة تحمي من سرطان الكبد

أشارت دراسة طبية أميركية جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة قد تكون له منفعة جديدة تتمثل في تراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وخلص تحليل لبيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة على مدى 24 عاما تقريبا إلى أن من تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة تراجعت احتمالات إصابتهم بسرطان الكبد بنحو 40% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.

وأشار الباحثون في دورية "غاما نتوورك أوبن" إلى أن مجموعة الدراسة شملت 141 حالة فحسب من سرطان الكبد، ومن ثم فمن الضروري تحديد السبب وراء لماذا توفر الحبوب الكاملة الحماية.

وقال كبير الباحثين شويهونغ تشانغ -وهو طبيب في كلية الطب بجامعة هارفارد، ويعمل في مستشفى النساء في بوسطن- رغم أن سرطان الكبد نادر نسبيا في الولايات المتحدة فإنه مميت.

وقال "الأعداد المنخفضة لحالات الإصابة ترجع بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد في الولايات المتحدة (أقل من خمسة من كل مئة ألف فرد) رغم أن وتيرة الإصابة تتسارع في العقود الأخيرة".

وأضاف أنه "كما هو متوقع لم نوثق سوى مئتي حالة (إصابة بسرطان الكبد) رغم العينة الكبيرة وفترات المتابعة على المدى البعيد".

وقال تشانغ "ارتبط استهلاك الحبوب الكاملة والألياف الغذائية، خاصة الحبوب الغنية بالألياف بانخفاض فرص الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي عوامل تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الكبد".