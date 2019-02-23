 الحبوب الكاملة تحمي من سرطان الكبد
البث الحي
ابحث

الحبوب الكاملة تحمي من سرطان الكبد

الذين تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة تراجعت احتمالات إصابتهم بسرطان الكبد بنحو 40% (الألمانية)
الذين تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة تراجعت احتمالات إصابتهم بسرطان الكبد بنحو 40% (الألمانية)

أشارت دراسة طبية أميركية جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة قد تكون له منفعة جديدة تتمثل في تراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وخلص تحليل لبيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة على مدى 24 عاما تقريبا إلى أن من تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة تراجعت احتمالات إصابتهم بسرطان الكبد بنحو 40% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.

وأشار الباحثون في دورية "غاما نتوورك أوبن" إلى أن مجموعة الدراسة شملت 141 حالة فحسب من سرطان الكبد، ومن ثم فمن الضروري تحديد السبب وراء لماذا توفر الحبوب الكاملة الحماية.

وقال كبير الباحثين شويهونغ تشانغ -وهو طبيب في كلية الطب بجامعة هارفارد، ويعمل في مستشفى النساء في بوسطن- رغم أن سرطان الكبد نادر نسبيا في الولايات المتحدة فإنه مميت.

وقال "الأعداد المنخفضة لحالات الإصابة ترجع بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد في الولايات المتحدة (أقل من خمسة من كل مئة ألف فرد) رغم أن وتيرة الإصابة تتسارع في العقود الأخيرة".

وأضاف أنه "كما هو متوقع لم نوثق سوى مئتي حالة (إصابة بسرطان الكبد) رغم العينة الكبيرة وفترات المتابعة على المدى البعيد".

وقال تشانغ "ارتبط استهلاك الحبوب الكاملة والألياف الغذائية، خاصة الحبوب الغنية بالألياف بانخفاض فرص الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي عوامل تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الكبد".

المصدر : رويترز
كلمات مفتاحية:
متعلقات
محيط الخصر يزيد خطر سرطان الكبد
فنجان قهوة يوميا يقلل الإصابة بسرطان الكبد
فيتامين "د" يقي من سرطان الكبد
"الريتينول" يقتل الخلايا الجذعية لسرطان الكبد
أهم الأخبار
المزيد من صحة
‫متى تستدعي إصابات اليد زيارة الطبيب؟‬
كم عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان فعلا؟
الثوم والبصل والكراث تكافح سرطان القولون
الأدوية منتهية الصلاحية قد تكون فعالة وآمنة لسنوات