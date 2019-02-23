الثوم والبصل والكراث تكافح سرطان القولون

أظهرت دراسة طبية صينية حديثة أن الإكثار من تناول الثوم والبصل والكراث، يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأجرى الدراسة باحثون بالمستشفى الأول للجامعة الطبية الصينية، ونشرت في دورية آسيا المحيط الهادئ للأورام السريرية (Asia Pacific Journal of Clinical Oncology) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 833 مريضا بسرطان القولون والمستقيم من الرجال والنساء، وقارنوا عاداتهم الغذائية مع 833 شخصا لا يعانون من المرض، وتتطابق المجموعتان في العمر والجنس ومحل الإقامة.

وتم جمع المعلومات الديموغرافية والغذائية من خلال المقابلات الشخصية، ووجد الباحثون أن احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 79% لدى البالغين الذين تناولوا كميات كبيرة من الثوم والبصل والكراث مع من استهلكوها بكميات قليلة.

وقال قائد فريق البحث الدكتور تشى لي إن "الجدير بالملاحظة في بحثنا أن هناك اتجاها يفيد بأنه كلما ازدادت كمية الثوم والبصل والكراث كانت الحماية ضد سرطان القولون والمستقيم أفضل".

وأضاف أنه بشكل عام، سلطت النتائج الحالية الضوء على الوقاية الأولية من سرطان القولون والمستقيم من خلال التدخل في أسلوب الحياة، وهذا يستحق المزيد من الاستكشافات المتعمقة.