‫متى تستدعي إصابات اليد زيارة الطبيب؟‬

قد يتعرض المرء لإصابات في اليدين عند العمل بالسكين في المطبخ أو عند ‫القيام بالأعمال الروتينية في المنزل، وفي حالة الجروح البسيطة فإنه ‫يتعين على هواة الأعمال اليدوية تنظيف الجرح تحت الماء الجاري وتعقيمه، ‫وإذا استمر نزيف الجرح، فمن الأفضل أن يتم رفع اليد المصابة عاليا.

‫ووفقا للجمعية الألمانية لجراحة اليد، فهناك بعض الإصابات في اليد تستلزم ‫زيارة الطبيب على الفور، مثل:

1- إذا كانت الجروح عميقة جدا.

2- عند تعذر ‫إيقاف النزيف.

3- إذا كانت الآلام شديدة ولا يمكن تخفيف حدتها أو في ‫حال تفاقمها.

4- إذا فقد المصاب الشعور بيده أو إصبعه.

5- عندما تكون الإصابات قريبة من المفاصل.

وإذا تعرض المرء لبتر أحد ‫أصابعه، فعندئذ يجب الاتصال بالطوارئ على الفور.