متى تستدعي إصابات اليد زيارة الطبيب؟
قد يتعرض المرء لإصابات في اليدين عند العمل بالسكين في المطبخ أو عند القيام بالأعمال الروتينية في المنزل، وفي حالة الجروح البسيطة فإنه يتعين على هواة الأعمال اليدوية تنظيف الجرح تحت الماء الجاري وتعقيمه، وإذا استمر نزيف الجرح، فمن الأفضل أن يتم رفع اليد المصابة عاليا.
ووفقا للجمعية الألمانية لجراحة اليد، فهناك بعض الإصابات في اليد تستلزم زيارة الطبيب على الفور، مثل:
1- إذا كانت الجروح عميقة جدا.
2- عند تعذر إيقاف النزيف.
3- إذا كانت الآلام شديدة ولا يمكن تخفيف حدتها أو في حال تفاقمها.
4- إذا فقد المصاب الشعور بيده أو إصبعه.
5- عندما تكون الإصابات قريبة من المفاصل.
وإذا تعرض المرء لبتر أحد أصابعه، فعندئذ يجب الاتصال بالطوارئ على الفور.
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