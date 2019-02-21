 تقي من الشيخوخة المبكرة.. أطعمة يجب على المرأة تناولها بانتظام
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تقي من الشيخوخة المبكرة.. أطعمة يجب على المرأة تناولها بانتظام

الطماطم تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة (الألمانية)
الطماطم تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة (الألمانية)

تحتاج المرأة خصوصا إلى الأطعمة التي تلبي احتياجاتها الجسدية، وتمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وتحافظ على صحة القلب، وهو ما تقدمه الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وفقا لمجلة "فرويندين" الألمانية، مثل:

الأفوكادو
تناول الأفوكادو يوميا يساعد على تقليل نسبة الكولسترول، حيث يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب دراسة لمجلة "جمعية القلب" الأميركية.

الموز
يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على خفض ضغط الدم.

الفاصوليا
يمكن لمحتوى الألياف الموجود في الفاصوليا خفض مستوى الالتهابات في الدم.

التوت البري
يُعد التوت البري من الأطعمة المفيدة جدا لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التأثيرات الضارة.

الشوكولاته الداكنة
تعتبر الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تبطئ الشيخوخة وتمنع الإصابة بأمراض القلب.

الطماطم
تغطي 100 غرام من الطماطم نحو 20% من الاحتياجات اليومية للجسم من فيتامين سي. كما تحتوي الطماطم على فيتامينات ك، وأي، وبي1، وبي2، وبي6، فضلا عن الكثير من المعادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والماغنسيوم، وهو ما يعزز جهاز المناعة.

المصدر : الألمانية
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