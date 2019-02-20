غزة.. القيود الإسرائيلية وعقوبات السلطة تعصفان بأطفال التوحد

اضطر سليمان أبو جلالة لسحب طفله مجد (خمسة أعوام) من مركز متخصص لأطفال التوحد ، بسبب عدم قدرته على الالتزام بدفع الرسوم الشهرية، على خلفية الضائقة المالية الخانقة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ، نتيجة الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة عليه من السلطة الفلسطينية .

كثيرون من أمثال سليمان، البعض دفعتهم الظروف الصعبة إلى سحب أبنائهم، وآخرون تراكمت عليهم الديون لعدم تمكنهم لفترات طويلة من دفع الرسوم المستحقة لـ "مركز الإرادة للتوحد والاحتياجات الخاصة"، الذي يواجه بدوره أزمة مالية تعصف به وربما تدفعه إلى الإغلاق.

وهذا المركز، الذي تأسس في العام 2013، هو الوحيد في قطاع غزة المتخصص في التعامل مع الأطفال المصابين بحالات التوحد، وتعليمهم وتأهيلهم، ودمج من يستجيب منهم مع الأسوياء من أقرانهم في المدارس العادية.

يعرف التوحد -الذي يصيب طفلا واحدا من بين كل ثمانين حالة ولادة عالميا- بأنه اضطرابات تصيب الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي إلى خلل مباشر في وظائف المخ.

التوحد

ويصيب التوحد الذكور أكثر من الإناث بنسبة 1 إلى 4، ويكون اكتشافه في السنوات الثلاث الأولى بعد الميلاد، ويلازم المصاب مدى الحياة.

ويقول أبو جلالة، وهو ممرض في مستشفى الشفاء الحكومي في غزة للجزيرة نت، إن الضائقة المالية التي يعاني منها والناجمة عن عدم تلقيه راتبه الشهري كاملا وبانتظام، منذ فترة طويلة، أجبرته على إخراج ابنه مجد من المركز بعد أربعة أشهر فقط، شهدت خلالها حالته تحسنا ملحوظا.

ويتلقى موظفو غزة نحو 40% فقط من رواتبهم الشهرية، بفعل الأزمة المالية التي اشتدت منذ العام 2013، وما تلاها من تأزم للعلاقة بين النظام المصري وحركة حماس، والحملة المصرية الشرسة ضد الأنفاق أسفل الحدود بين مصر وقطاع غزة.