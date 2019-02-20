القاتل الصامت يختبئ في هذه الأجهزة المنزلية

حذرت مبادرة "سي أو ماتش كي أو" (CO macht KO) الألمانية من استخدام الشواية في الغرف المغلقة أو المرآب، وذلك لتجنب خطر التسمم ‫بغاز أول أكسيد الكربون.

ونصحت المبادرة باستخدام الشوايات العاملة بالفحم أو حتى بالغاز في الأماكن المفتوحة، وحتى بعد الاستخدام يتعين عدم وضعها داخل المنزل.

وأشارت المبادرة إلى أن غاز أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة والطعم، وغير محسوس بالنسبة للبشر؛ لذلك يطلق عليه اسم "القاتل ‫الصامت".

ولا ينبعث هذا الغاز فقط من الشوايات أو مواقد غاز التخييم، لكنه قد ينتج أيضا عن المدفأة وسخانات الغاز المعيبة والمدفآت المفتوحة وموقد الغاز، وفق المبادرة.

وقد يؤدي استنشاق غاز أول أكسيد الكربون بتركيز عال إلى الوفاة.

ولمزيد من الحماية في الأماكن المغلقة -بحسب المبادرة- يمكن الاستعانة بجهاز الكشف عن أول أكسيد الكربون بالإضافة إلى جهاز كشف الدخان، مع مراعاة تركيبه في مستوى ارتفاع الرأس.

ويمكن لجهاز الكشف عن أول أكسيد الكربون إطلاق تحذيراته في مرحلة مبكرة قبل التسمم.