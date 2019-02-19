حاربي الرؤوس السوداء بهذه "الماسكات"

تعد الرؤوس السوداء من المشاكل الجلدية المزعجة التي تواجهها المرأة وتفسد جمالها. فما أسباب ظهورها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

قال فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر إن الرؤوس السوداء تظهر في الأماكن التي تحتوي على غدد دهنية، كالظهر والجبين والأنف والذقن.

وأوضح شميدينجر أن الرؤوس السوداء تنشأ بسبب فرط الإفرازات الدهنية، ويتعذر تصريفها بفعل انسداد المسام، مشيرا إلى أن الإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة تأخذ اللون الأسود عندما تتعرض للأكسدة بفعل اتحادها مع الأكسجين، مما يمهد الطريق لنشوء البثور.