حاربي الرؤوس السوداء بهذه "الماسكات"
تعد الرؤوس السوداء من المشاكل الجلدية المزعجة التي تواجهها المرأة وتفسد جمالها. فما أسباب ظهورها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
وأوضح شميدينجر أن الرؤوس السوداء تنشأ بسبب فرط الإفرازات الدهنية، ويتعذر تصريفها بفعل انسداد المسام، مشيرا إلى أن الإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة تأخذ اللون الأسود عندما تتعرض للأكسدة بفعل اتحادها مع الأكسجين، مما يمهد الطريق لنشوء البثور.
|الرؤوس السوداء تنشأ بسبب فرط الإفرازات الدهنية (غيتي)
وأشار إلى أنه يمكن محاربة الرؤوس السوداء بواسطة قناع يحتوي على مواد فعالة تعمل على تصريف الإفرازات الدهنية من سطح البشرة، مثل قناع الكربون النشط أو الطين الطبي، حيث تعمل هذه الأقنعة على تخلص البشرة من الشوائب والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة.
كما يمكن أيضا تطبيق قناع حمض الساليسيليك، المعروف أيضا باسم حمض الصفصاف، الذي يمتاز بتأثير مهدئ للالتهابات، كما أنه يتمتع بتأثير مقشر للبشرة، ويساعد على تجدد الخلايا عبر طرد خلايا الجلد الميتة.
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