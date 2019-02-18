 ‫لماذا تظهر بثور على الظهر؟‬
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‫لماذا تظهر بثور على الظهر؟‬

يجب الابتعاد عن لوشن الجسم الغني بالدهون (الألمانية)
يجب الابتعاد عن لوشن الجسم الغني بالدهون (الألمانية)

في بعض الأحيان تظهر بثور على الظهر، فما‬ ‫أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟ ‬

للإجابة عن هذه الأسئلة قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية‬ ‫إن بثور الظهر (Bacne) تظهر بسبب انسداد المسام بالظهر وتعذر تصريف‬ ‫الإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة عبر المسام.‬

ولمواجهة هذه البثور ينبغي الابتعاد عن الملابس المصنوعة من الألياف ‫الاصطناعية وارتداء الملابس ذات التهوية الجيدة كالملابس المصنوعة من‬ ‫القطن أو الحرير.

كما ينبغي ارتداء قطع فوقية واسعة بدلا من الملابس‬ ‫الضيقة التي تحتك بالجلد مسببة ظهور البثور، ‬وينبغي الابتعاد عن لوشن الجسم الغني بالدهون. ‬‫‬

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة بثور الظهر ينبغي حينئذ استشارة‬ ‫طبيب أمراض جلدية.‬

المصدر : الجزيرة,الألمانية
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