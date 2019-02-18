هل تفزعك استفسارات وأفكار طفلك الجنسية؟

"عيب عليك، لا يجوز أن تسأل مثل هذا السؤال، عندما تكبر ستعرف بنفسك، إياك والخوض بهذا الحديث مرة أخرى" عبارات سريعة مغلفة بالرهبة والاستنكار غالبا وبالغضب أحيانا، هربا من استفسارات الطفل الجنسية الذي يدفعه فضوله لطرحها.

فالأسر العربية بشكل عام لا تحبذ الخوض في أحاديث تتعلق بثقافة وصحة الطفل الجنسية، حتى وإن وصل مرحلة البلوغ سواء كان ذكرا أو أنثى من منطلق أن هذا الجانب خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.

مبدأ التربية المعتمد لدى كثير من العائلات الشرقية هو "كما تربينا نربيهم، نحن تربينا على البركة وتزوجنا ونحن لا ندرك شيئا وها نحن بخير" يرفضه الطبيب النفسي محمد الدندل رفضا مطلقا ويعتبره مجافيا للتربية العلمية خاصة مع تطور التكنولوجيا ووسائل الحصول على المعلومة.

وفي حديث حول استفسارات وميول الطفل الجنسية وكيفية التعامل معها، قال الدندل للجزيرة نت إن ترسبات الموروث الثقافي لدى الفئة الأكبر من الأسر العربية بهذا الجانب تضع الأطفال في دوامة نفسية من شأنها التطور لاحقا وتتحول لمعضلة يصعب التعامل معها.

الدندل شدد بحديثه على أن الأهل يتعاملون مع الطفل باعتباره ملكية خاصة، متجاهلين أنه كائن حي مسؤوليتهم تجاهه بالدرجة الأولى منحه الحب غير المشروط والأمان المطلق لحمايته لقطع أهم شوط في تربيته، مشيرا إلى أن الأطفال الذين ينشؤون في بيئة أسرية قاسية تخلو من الحب هم الأكثر عرضة للدخول في متاهة الخلل الجنسي.