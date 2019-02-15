في حال توقفت عن تناول المخللات لعدم قدرتك على فتح البرطمان، أو أصبح بنطالك ضيقا من الخصر وفضفاضا على مستوى ساقيك، فهناك أخبار سيئة لك، وهي أنك تشيخ مبكرا.

ونقدم لك هنا 15 علامة تدل على أن جسدك يعاني من الشيخوخة المبكرة:

1- تعاني من تساقط الشعر، ليس على مستوى الرأس فقط

بروز فروة رأسك من خلال شعرك يعد من العلامات المعروفة جدا للشيخوخة، لكن المثير للدهشة أن تساقط الشعر لا يقتصر على رأسك فقط، وفقا لاختصاصية الطب التكاملي والوظيفي بنديا غاندي.

ففي حال كنت صغيرا في السن ولاحظت تراجعا في كثافة الشعر على يديك أو ساقيك، أو حتى الأماكن الحساسة، ففي ذلك دليل على شيخوخة جسمك.

2- تواجه صعوبة في حمل كيس وزنه ثلاثون رطلا إلى عربة التسوق

ترتبط قوة عضلاتك ارتباطا وثيقا بالسن، خاصة أنك تخسر كتلة عضلات جسمك كلما تقدمت في العمر، وهذا يجعلك أضعف بشكل تدريجي. مع ذلك، يمكنك زيادة قوتك واسترجاع كتلة عضلاتك عبر ممارسة رياضة رفع الأوزان الثقيلة أو بعض تمارين القوى الأخرى. وذلك وفقا لشارلوت هيلتون أندرسن في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست".

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3- شفاء الكدمات يستغرق وقتا طويلا

إحدى العلامات المهمة للشيخوخة المبكرة التي يتم تجاهلها تتمثل في شفائك من الجروح بنسق أبطأ من المعتاد. ويعد الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان، ويمتلك عادة قدرة مذهلة على شفاء نفسه بنفسه. وفي حال لم تستعد عافيتك بشكل جيد، فذلك يعني أن هناك خطبا ما في الأنظمة الداخلية.

4- لديكِ تجاعيد أكثر من صديقك الذي في عمرك

من العلامات المُنبهة للشيخوخة التجاعيد وترهل الجلد. ومن خلال مراقبة وتيرة ظهور هذه العلامات، يمكنك معرفة إذا كنت تشيخ بشكل أسرع مما ينبغي بالمقارنة مع من هم في سنك. في هذا الصدد، يقول الدكتور كونستانتين جورج إن الجينات تلعب دورا في ظهور الشيخوخة، لكن خيارات نمط الحياة تعد من أهم عوامل ترهّل البشرة وتجعدها.

5- تختلق الأعذار لعدم الخروج مع أصدقائك

هناك علامة مهمة على أن المريض يشيخ مبكرا، وتتمثل في عدم الاستمتاع بالأشياء التي كان يحب أن يفعلها دائما. ويجد غالبا هذا النوع من الأشخاص عذرا يبرر عدم استمتاعهم بممارسة الرياضة أو بعض الأنشطة الأخرى.

6- توقفت عن تناول المخللات لأنك لم تعد قادرا على فتح البرطمان

وفقا لدكتورة علم النفس جيني ويلسون، كشفت دراسة عن أن وهن قبضة اليد مرتبط بتقدم السن، ويمكن أن يكون ضعف قبضة يديك دليلا على أن دماغك يتقدم في السن بشكل أسرع.

7- بنطالك المفضل أصبح ضيقا من الخصر وفضفاضا على مستوى الساقين

يبيّن الدكتور باري سيرز أن اكتساب بعض الدهون في منطقة الخصر تعد علامة شائعة على شيخوخة جسمك سريعا، بالإضافة إلى خسارة كتلة العضلات التي تصاحب أيضا التقدم في السن، مما يتسبب في تقلص عضلات الفخذ وتراجع طول قامتك. لكن البنطال يعتبر آخر مخاوفك نظرا لأن هذه العلامات تشير إلى مشاكل صحية أخرى، بما في ذلك المتلازمة الأيضية والتهاب المفاصل.

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8- تستنفد زجاجات كبيرة من الكريم المرطب

إذا كنت تعاني من بشرة جافة ومتقشرة بشكل مزمن، فذلك دليل على الشيخوخة المبكرة. لكن، توجد العديد من الأسباب الأخرى لجفاف بشرتنا. ويمكن لهذه المشكلة أيضا أن تكون دليلا على الإصابة بحالة طبية على غرار قصور الدرقية.

9- النوم المتقطع والاستيقاظ بشكل متكرر

الأرق أو مواجهة مشاكل في النوم خلال الليل قد يكونان دليلا على أن جسمك يشيخ بسرعة. ويعود ذلك في الكثير من الأحيان إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، المعروف أيضا باسم هرمون التوتر. ومن المهم أن تفحص مستوى التوتر لديك؛ نظرا لأن الكثير من الكورتيزول لا يتسبب في شيخوختك المبكرة فقط، بل يعزز زيادة وزنك ويخفض وظائفك المناعية أيضا، مما قد يؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض المزمنة.

10- وجهك يبدو هزيلا

يعتبر فقدان كثافة العظام من علامات الشيخوخة. وعندما تفقد كثافة العظام في وجهك، يعطيك ذلك مظهر "المسن" مع وجنتين غائرتين وشفتين رفيعتين. وبعض الأشخاص تظهر هذه العلامات لديهم عن طريق التدخين أو سوء التغذية أو ضعف صحة القلب والأوعية الدموية أو فقدان الكثير من الوزن مما يجعلهم أكبر سنا.

ولمواجهة فقدان كثافة العظام، يجب تناول الطعام وممارسة الرياضة بشكل صحيح والحفاظ على وزن صحي.

11- يعتقد الأشخاص دائما أنك أكبر من سنك الحقيقي

وفقا للدكتور ستيفن أوستاد رئيس قسم علم الأحياء في جامعة ألاباما في برمنغهام، فإنه عندما يتعلق الأمر بتقييم عمر الشخص "الحقيقي"، فإن أدمغتنا تعتبر دقيقة إلى حد ما. ويقول أوستاد "اسأل عشرات الغرباء ودعهم يخمنون سنك، وسيكون المتوسط الذي ستتحصل عليه مؤشرا جيدا على العمر البيولوجي لجسمك".

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12- الجميع يطلب منك الإسراع

وفقا لأوستاد، تبين أن سرعة المشي العادية للشخص تعد مؤشرا جيدا على مدى تقدمه في السن بشكل صحيح، نظرا لأن سرعة المشي بمثابة مؤشر على كيفية عمل عضلات الساق وسرعة التوصيل العصبي، وهما عاملان يرتبطان بالشيخوخة.

13- ظهور الكثير من البقع على جسمك

يقول جراح التجميل جوشوا زاكرمان إن التلف الناتج عن الشمس من أكثر الأسباب التي تجعل الوجه يبدو أكبر سنا، حيث إن التعرض للكثير من أشعة الشمس يتسبب في ظهور الخطوط والتجاعيد والبشرة الشاحبة. وإذا كنت تشعر بأن هذه العلامات تظهر لديك أكثر من الأشخاص الآخرين في سنك، خاصة إذا كنت لا تستخدم واقي الشمس مطلقا، فذلك علامة على أن بشرتك تتقدم في السن بشكل أسرع. لذلك يجب عليك بدء استخدام واقي الشمس على الفور واستشارة طبيب الأمراض الجلدية عن الخيارات الأخرى.

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14- الصعود إلى الطابق العلوي شبيه بتسلق الجبل

من المرجح أن تواجه صعوبة عند صعودك الدرج بسبب لياقتك البدنية الضعيفة، لكن السبب الرئيسي الذي يجعل البالغين غير قادرين فجأة على القيام بأنشطة جسدية يعود إلى فقدان الكتلة العضلية الذي يأتي مع الشيخوخة.

15- دورة شهرية غير منتظمة

بالنسبة للنساء، يمكن أن يكون تكرر دورتك الشهرية وعدم انتظامها علامة مبكرة على الشيخوخة، وقد تظهر هذه الحالة قبل 15 سنة من مرحلة انقطاع الطمث. وفي هذا السياق تقول اختصاصية الطب التكاملي والوظيفي بنديا غاندي إن إحدى العلامات التي لا يربطها عادة الأشخاص بالشيخوخة تتمثل في عدم انتظام الدورة الشهرية في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.