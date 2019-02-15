7 أعراض لإصابة طفلك بالسكري

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫إن داء السكري ليس حكرا على البالغين، حيث إنه يهاجم الأطفال أيضا.

‫وأوضحت الرابطة أن السكري من النوع الأول يصيب ‫الأطفال والمراهقين، ويندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية؛ حيث تهاجم ‫الأجسام المضادة الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

كما قد يصاب الطفل بالسكري من النوع الثاني، الذي يحدث بسبب زيادة مقاومة الخلايا للأنسولين نتيجة البدانة وقلة ‫الحركة.

وتتمثل أعراض السكري لدى الأطفال في:

1- كثرة التبول.

2- التبول اللاإرادي.

3- العطش الشديد المستمر.

4- الخمول.

5- تراجع القدرة ‫على بذل المجهود.

6- آلام البطن الشديدة.

7- رائحة الأسيتون ‫النفاذة (في المرحلة المتقدمة من المرض).

‫ويتعين على الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول حَقن الأنسولين ‫طوال حياتهم، في حين يتم علاج السكري من النوع الثاني في البداية بواسطة ‫تغيير أسلوب الحياة، أي التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة.

‫وإذا لم يطرأ تحسن على الطفل، فيتم تعاطي الأدوية المعالجة للسكري. وفي‫الخطوة الأخيرة يتم اللجوء إلى الأنسولين.

وشددت الرابطة على ضرورة علاج السكري لدى الأطفال مبكرا لتجنب العواقب ‫الوخيمة المترتبة عليه، والتي تتمثل في اعتلال الكلى السكري واعتلال ‫الشبكية السكري واعتلال الأعصاب السكري، بالإضافة إلى الأزمة القلبية ‫والسكتة الدماغية.