منها استخدام الجوال في المرحاض.. 8 عادات تجهل أنها مضرة بالصحة

الإفراط في تناول الطعام والنوم في وقت متأخر من الليل من العادات المضرة بالصحة، وفي حين تبدو لنا بعض العادات غير ضارة يؤكد العلماء أنها قد تؤدي إلى ظهور مشاكل صحية جدية.

ونقدم لك هنا ثماني عادات مضرة بالصحة، بعضها قد تفاجئك:

1- استخدام عيدان الأسنان

عيدان الأسنان مضرة بصحة اللثة، لذلك لا ينصح أطباء الأسنان باستخدامها، ونظرا لأنه من الصعب تنظيف الفم جيدا بهذه الطريقة فإنه من الأفضل استخدام خيط تنظيف الأسنان بالإضافة إلى غسول الفم، وذلك وفقا للكاتبة إينا فولغينا في تقريرها الذي نشره موقع "آف بي ري" الروسي.

2- النوم على البطن

أفادت الكاتبة بأن النوم على البطن مريح جدا للبعض، إلا أنه يجعل المرء يضع وجهه مباشرة على الوسادة، وفي هذه الوضعية تكون الرقبة في وضع غير طبيعي، ما يؤثر على عملية التنفس والدورة الدموية.



وحسب الأطباء، يؤدي احتكاك الوجه بغطاء الوسادة بشكل دائم إلى ظهور التجاعيد.

3- تقشير بذور القرع ودوار الشمس بالأسنان

الأشخاص الذين يقشرون بذور القرع والبطيخ (البزر) ودوار الشمس بأسنانهم عادة ما يعانون من مشاكل المرارة وتدهور صحة الأسنان، لذلك يجب تقشير هذه البذور بالأيدي، علما أن أطباء الأسنان يتعرفون على محبي بذور دوار الشمس عن طريق تلف الأسنان الذي يعانون منه.

4- مضغ أقلام الرصاص

العديد من الأشخاص لديهم عادة مضغ أقلام الرصاص وغيرها من الأشياء الصلبة، ويؤدي ذلك إلى الإصابة بمشاكل في مينا الأسنان، كما لا ينصح بفتح زجاجات الماء أو العصير بالأسنان أو مضغ مكعبات الثلج، فهذه العادة من شأنها أن تجعل الشخص عرضة للإصابة بالعدوى والتقاط الجراثيم.

5- البقاء لفترة طويلة دون الذهاب إلى المرحاض

عدم الذهاب إلى المرحاض لوقت طويل يؤدي إلى تدهور صحة الجهاز البولي والكلى والأمعاء.



يذكر أن شابا في المملكة المتحدة دخل المستشفى لأنه استمر في اللعب على الحاسوب لمدة ثماني ساعات دون انقطاع ودون الذهاب إلى المرحاض، ونتيجة لذلك انتفخت أمعاؤه ومثانته حتى ظن الأطباء أنه يعاني من ورم ما، وتؤكد هذه الحالة أن عدم الذهاب إلى المرحاض لفترة طويلة أمر خطير على الصحة.

6- لمس الوجه

يمكن أن تؤدي عادة لمس الوجه باليدين إلى حدوث العدوى مثل حب الشباب والهربس، كما أن فرك العينين يتسبب في الإصابة بالتهاب الملتحمة.

7- وضعية الجلوس الخاطئة عند القراءة

اتخاذ وضعية خاطئة أثناء القراءة يؤثر سلبا على صحة العينين والعمود الفقري، ومن الضروري اتباع بعض القواعد عند المطالعة في السرير لتجنب إرهاق العينين ومشاكل الظهر، مثل الجلوس مستقيما والمحافظة على مسافة مستقرة بين العين والكتاب وتجنب الاستلقاء على البطن حتى لا يتضرر الحبل الشوكي.

8- استخدام الهاتف الجوال في المرحاض

استخدام الهاتف الجوال في المرحاض يعني البقاء في هذا المكان لفترة أطول، وذلك قد يؤثر سلبا على الصحة، كما أن هذه العادة تؤدي إلى انتقال البكتيريا إلى الهاتف الذي ينتقل معنا لكل مكان ما يجعله خطرا على صحتنا.