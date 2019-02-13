6 منتجات تجميل يجب تجنبها أو تقليلها خلال فصل الشتاء

يرتبط فصل الشتاء بأمور جميلة مثل الثلج والمشروبات الدافئة والليالي المريحة، ولكن الطقس البارد قد يضر البشرة أحيانا.

وتقول طبيبة الأمراض الجلدية في ولاية ماساتشوستس بابري ساركار إن انخفاض الرطوبة ودرجة الحرارة والنسيم البارد يسبب جفاف البشرة وتلفها. وبمجرد أن تتضرر الطبقة الخارجية الحامية للجلد، تصبح البشرة أكثر عرضة لخسارة ترطيبها وحدوث العدوى؛ وتؤدي كل هذه العوامل إلى جفاف البشرة وتهيجها والشعور بالحكة.

ونقدم هنا ستة منتجات يجب تقليلها أو تغيير استخدامها في فصل الشتاء، وذلك وفقا لمادي سيمز، في تقريرها الذي نشره موقع "إنسايدر":

1- الصابون

غسل كامل الجسم بالصابون قد لا يكون الخطوة الأمثل في روتين الاستحمام خلال فصل الشتاء، لأنه يسبب جفاف الجلد. وأوضحت ساركار أنه لا حاجة لغسل كامل الجسم بالصابون، وبدل ذلك يجب التركيز على المناطق التي تحتاج إلى التنظيف مثل المناطق الحساسة وتحت الإبطين.

2- التونر الذي يحتوي على الكحول

التونر يعد أحد أفضل منتجات العناية البشرة التي تستطيع التحكم في كمية الزيوت التي تفرزها البشرة والحفاظ على توازنها، لكن ساركار أوضحت أن العديد من أنواع التونر تحتوي على الكحول الذي يسبب جفاف البشرة بشدة، لذلك يجب تفادي التونر الذي يحتوي نسبة كبيرة من الكحول.

3- أقنعة الطين

عند تغير الطقس، يجب تغيير روتين العناية بالبشرة الخاص بك، خاصة عندما يتعلق الأمر بأقنعة الوجه. وأفادت ساركار بأن الأشخاص يميلون في بعض الأحيان خلال فصل الشتاء إلى استخدام الأقنعة نفسها التي اعتادوا تطبيقها على بشرتهم. لكن يجدر بالأشخاص ذوي البشرة الجافة تقليل وتيرة استخدام أقنعة الطين لأنها قد تزيد حدة الجفاف.

4- صابون الوجه

أشارت ساركار إلى أنه من الأفضل أن نتوقف عن تنظيف الوجه بالصابون يوميا خلال فصل الشتاء، لأن درجة الحموضة الموجودة في الصابون تكون عادة مرتفعة جدا وتسبب الجفاف. وبدل ذلك، توصي ساركار باستعمال غسول الوجه الخفيف وزيوت تنظيف البشرة، من خلال تدليك المنتج على الوجه الجاف ثم شطف المنظف مما سيخلصك من الأوساخ والماكياج.

5- تقشير البشرة

أكدت ساركار أن التقشير يعد روتينا جيدا عادة، ولكن استخدام منتجات التقشير خلال فصل الشتاء قد يتلف الطبقة الخارجية للبشرة، وبالتالي لا يجب الإفراط في استعمالها.

وأوردت ساركار أن الأشخاص يحتاجون إلى تقليل عدد مرات استخدام مستحضرات التقشير خلال فصل الشتاء للوقاية من جفاف البشرة.

6- المنتجات ذات العطور القوية والزيوت الأساسية

بعض الأشخاص يفضلون المنظفات والمرطبات العطرة، إلا أن هذه المنتجات قد تسبب بعض مشاكل البشرة عند انخفاض درجة الحرارة. وأوضحت ساركار أنه من الشائع أن يتهيج الجلد الجاف عند التعرض لأي نوع من المنتجات التي اعتدنا استعمالها، نظرا لاحتوائها على العطور والزيوت الأساسية. وتنصح ساركار باستخدام هذه المنتجات بحذر والتأكد من مكوناتها قبل اقتنائها.