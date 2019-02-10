4 أطعمة تساعدك على النوم بشكل أفضل

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن ‫هناك بعض الأطعمة التي تساعد الجسم على النوم العميق بشكل أسرع، وهي:

‫البيض

‫بسبب محتواه العالي من البروتين يعتبر البيض من الأطعمة المناسبة لوجبة ‫العشاء، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الحمض الأميني تريبتوفان ‫الذي يعتبر من المواد الضرورية لإنتاج هرمون الميلاتونين المعروف بهرمون ‫النوم.

‫‫الجوز

‫اكتشف علماء في جامعة تكساس أن الجوز يحتوي على كمية كبيرة من ‫الميلاتونين، ولذلك أوصوا بتناول بعض الجوز قبل الذهاب إلى النوم ‫لرفع مستوى الميلاتونين في الدم والدخول في النوم بشكل أسرع.

‫الأرز

‫يمكن لكمية قليلة من الأرز المساعدة على النوم بشكل أفضل، لأن ‫الكربوهيدرات الموجودة تزيد تركيز التريبتوفان في الدم، ويحتوي أرز ‫الحبوب الكاملة على المزيد من الفيتامينات والماغنسيوم، وهو ما يساعد ‫على راحة العضلات والأعصاب.

‫السلمون

‫يساعد السلمون على النوم بشكل أفضل لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميغا ‫3 التي تحفز الجسم على إنتاج الميلاتونين.