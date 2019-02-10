4 أطعمة تساعدك على النوم بشكل أفضل
أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد الجسم على النوم العميق بشكل أسرع، وهي:
البيض
بسبب محتواه العالي من البروتين يعتبر البيض من الأطعمة المناسبة لوجبة العشاء، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الحمض الأميني تريبتوفان الذي يعتبر من المواد الضرورية لإنتاج هرمون الميلاتونين المعروف بهرمون النوم.
الجوز
اكتشف علماء في جامعة تكساس أن الجوز يحتوي على كمية كبيرة من الميلاتونين، ولذلك أوصوا بتناول بعض الجوز قبل الذهاب إلى النوم لرفع مستوى الميلاتونين في الدم والدخول في النوم بشكل أسرع.
الأرز
يمكن لكمية قليلة من الأرز المساعدة على النوم بشكل أفضل، لأن الكربوهيدرات الموجودة تزيد تركيز التريبتوفان في الدم، ويحتوي أرز الحبوب الكاملة على المزيد من الفيتامينات والماغنسيوم، وهو ما يساعد على راحة العضلات والأعصاب.
السلمون
يساعد السلمون على النوم بشكل أفضل لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تحفز الجسم على إنتاج الميلاتونين.