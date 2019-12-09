عدسات لاصقة ذكية تراقب حالتك الصحية

تمكن فريق من العلماء من ابتكار عدسات لاصقة ذكية قادرة على مساعدة صاحبها في متابعة حالته الصحية، ومراقبة أمراض مثل داء السكري ومرض الزرق (المياه الزرقاء، الغلوكوما) الذي يصيب العينين.

وقال الكاتب توم هوغينز في تقرير نشرته صحيفة تلغراف البريطانية إن الباحثين في جامعة سول بكوريا الجنوبية تمكنوا من تطوير هذه العدسات اللاصقة والناعمة القادرة على مراقبة المؤشرات الحيوية في سوائل العينين، للحصول على معلومات بشأن وجود أو مدى خطورة أمراض يعاني منها الإنسان.

كما أن هذه العدسات يمكن شحنها لاسلكيا، وذلك بفضل تقنية تسمى "الكتابة الحبرية المباشرة"، وهي تقنية استخدمت لزرع مكثفات فائقة وصغيرة في العدسات قادرة على تخزين الطاقة الكهربائية، ويتم شحن العدسات من خلال نظام اتصال هوائي، مما يعني أنها ليست في حاجة إلى شحن خارجي.

اختبار

وينقل الكاتب عن قائد فريق الأبحاث جيهون بارك تأكيده أن هذه العدسات أظهرت أداء موثوقا خلال اختبار حي تم خلاله تجريبها على الأرانب والبشر الذين وضعوا العدسات لمدة عشر دقائق.

وأضاف بارك أنه لم يلاحظ أي آثار غير مرغوبة لدى هؤلاء، كما أن العدسات لم تؤدِ لعرقلة قدرتهم على الرؤية، في حين كان الباحثون يختبرون جميع وظائف ومميزات هذا الابتكار.

ويرى الكاتب أن هذه التكنولوجيا قد تمثل ثورة حقيقية في مجال العدسات اللاصقة الذكية التي خضعت خلال السنوات الماضية لدراسات مكثفة ومعمقة من أجل استغلالها في المجال الطبي ومجال الواقع المعزز.

وكانت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية سامسونغ قد سجلت مؤخرا براءة اختراع عدسات لاصقة يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو من خلال رمش العين.

وبحسب الفريق الذي اشتغل على هذا الابتكار الجديد، فإن كل العدسات التي تم تجريبها سابقا كانت محدودة الإمكانيات، بسبب كبر حجمها، وصلابتها عند الاحتكاك مع العين، إلى جانب الحرارة التي تصدر عنها بسبب البطاريات التي كانت مستخدمة معها، وهو ما يجعلها غير مريحة لمن يرتديها.

وفي هذا الإطار، كانت شركة فيريلاي التابعة لمجموعة ألفابت التي تمتلك أيضا شركة غوغل قد أوقفت مشروعها لتطوير العدسات اللاصقة الذكية، بعد أن واجهت صعوبات كبيرة في تجميع بيانات موثوقة من أجل المضي قدما في الأبحاث.

غير أن عملية تصنيع هذا المنتج الجديد -الذي يبدو أكثر مرونة ونعومة على العين- تبدو واعدة جدا في المستقبل، وقد تجعل هذا المنتج قابلا للاستخدام لفترات طويلة.