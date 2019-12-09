تعرف على الفوائد الصحية للقرفة

تعد القرفة من البهارات العطرية المثالية للأطعمة الحلوة والمالحة، وتحتوي على فوائد كبيرة للجسم. وتجدر الإشارة إلى أن القرفة كانت تعد واحدة من العناصر الفاخرة، إلا أنه أصبح بالإمكان اليوم شراؤها من أي مكان.

وقالت الكاتبة غالينا داتسينكو، في تقريرها الذي نشره موقع "آف.بي.ري" الروسي، إن القرفة تحتوي على فوائد صحية مذهلة، سواء عند استخدامها في إعداد الخبز، أو صنع الشاي، أو إضافتها إلى بعض الأطعمة اللذيذة.

ونقدم هنا بعض الفوائد الصحية للقرفة، مع تأكيد أن القرفة ليست علاجا لأي مرض، وهذه النصائح ليست بديلا أبدا عن استشارة الطبيب:

1- تساعد على فقدان الوزن

القرفة لحاء شجرة استوائية دائمة الخضرة، مما يجعلها منتجا غذائيا يحتوي على نسبة عالية من الألياف. ويساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف الطبيعة على زيادة التمثيل الغذائي وتطهير الجهاز الهضمي، ويؤدي حتما إلى فقدان الوزن.

2- تقلل الالتهابات

الالتهابات يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض، وتقدم القرفة جرعة صحية من مضادات الأكسدة، إلى جانب الخصائص المضادة للالتهابات، مما يعني أنها تقلل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.

3- تحافظ على توازن السكر

القرفة تؤثر إيجابيا على توازن السكر في الدم، وتظهر الدراسات أن القرفة تزيد أيض الغلوكوز في الدم، وتبطئ معدل إفراز المعدة لمحتوياتها في القولون؛ وبناء على ذلك تقلل القرفة خطر حدوث أي طفرات في السكر.



4- تحتوي على الكالسيوم

أوضحت الكاتبة أن القرفة تساعد على تلبية الاحتياجات اليومية من الكالسيوم؛ وبناء على ذلك تحتوي ملعقة كبيرة من القرفة على نحو 7% من الكالسيوم. وما يُثير الاهتمام أن الكالسيوم ضروري للحفاظ على صحة الأعصاب والعظام والعضلات والقلب.



5- تقلل أعراض القولون العصبي

أوردت الكاتبة أن متلازمة القولون العصبي تسبب الانتفاخ المؤلم، وتساعد القرفة في تخفيف حدة هذه الأعراض.

6- مضادات أكسدة قوية

بيّنت الكاتبة أن القرفة تعد واحدة من أفضل سبع مضادات للأكسدة في العالم. وعلى العموم، تقلل مضادات الأكسدة الأضرار التي تطول الجذور الحرة وتساعد على تجديد الخلايا، فضلا عن ذلك تسهم هذه المضادات في إبقاء البشرة نضرة وشابة.

7- تقضي على نزلات البرد

أفادت الكاتبة بأن القرفة تحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، مما يجعلها من المواد الممتازة لتخفيف التهاب الحلق ونزلات البرد، كما أن لديها تأثيرا إيجابيا عند الإصابة بالزكام، إذ تهدئ حدة السعال القوي وتورم الحلق.