هل خلط الحليب مع الشاي مضر بالصحة؟

يبقى الشاي في الكثير من الثقافات رفيق الشتاء بشكل خاص، وهل هناك أروع من كوب من الشاي الساخن حين يعم البرد والمطر، لكن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة عنه، فما هي؟

1- الحليب في الشاي يقلل تأثيره الصحي أو يجعله مضرا

اعتقاد خاطئ تماما، فلم تثبت التجارب أن وضع الحليب في الشاي يفقد الأخير تأثيراته الصحية، كما أن قدرة الجسم على امتصاص مادة الكاتيكين -وهي من أهم مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالسرطان- لا يعوقها الحليب إلا في الحد الأدنى، ولا يترك الأمر أي آثار على الجسم.

2- الشاي لا يحتوي على الكافيين

الشاي يحتوي فعلا على الكافيين، لأن شجرة الشاي -واسمها العلمي "كاميليا سينينسيس"- وأنواعها الفرعية الأخرى تحتوي على مادة الكافيين، بالإضافة إلى العديد من المكونات الأخرى.

لذلك، فإن أي نوع من الشاي يأتي مباشرة من هذا الشجرة كالشاي الأخضر والأسود والأبيض والأصفر أو الصيني الأسود يحتوي أيضا على مادة الكافيين، وتصل نسبته في الشاي الأسود إلى نحو 4%، أما بالنسبة لأنواع شاي الأعشاب والفواكه فإنها خالية من الكافيين.

3- الشاي الأسود ينشط إذا تشرب بالماء الساخن لخمس دقائق ويهدئ إذا ترك لفترة أطول في الماء الساخن

هذه أيضا من الخرافات، فمحتوى الكافيين الموجود في الشاي الأسود قابل للذوبان في الماء بشكل كبير، مما يجعله من أول المواد التي تتحلل من أوراقه الجافة في الماء، وبالتالي فإن كمية الكافيين الموجودة في أوراق الشاي هي نفسها تقريبا بغض النظر عن وقت تشربها في الماء الساخن، وكلما طالت الفترة أصبح طعم الشاي أكثر مرارة.

4- طعم شاي الأكياس سيئ لأنه من نوعية رديئة

هناك شائعة تقول إن الشاي الموجود في الأكياس هو من النوعيات الرديئة، وهذا ليس صحيحا في العموم، فالشاي الموجود في الأكياس الصغيرة مطحون لدرجة كبيرة، وفي الأغلب هو من نوعيات تتمتع بجودة كبيرة، لكن طحن أوراق الشاي يمكن أن يتسبب بتبخر الزيوت العطرية فيفقد الشاي شيئا من نكهته، لكن هذا لا يعني أن كل أنواع أكياس الشاي مصنوعة من أوراق ذات جودة عالية.

5- الشاي لا يفقد طعمه

صحيح أن أوراق الشاي لا تتعفن حقا، لكن لا ينصح بتخزين الشاي لأكثر من ستة أشهر، إذ يفقد بعد هذه الفترة جزءا كبيرا من نكهته وتتحلل بعض أهم مكوناته الصحية المضادة للأكسدة.