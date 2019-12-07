كيف تتصرف لوقف بداية نزلات البرد بسرعة وبشكل طبيعي؟

عندما تشعر بانسداد الأنف والسعال، فاعلم أنك تعاني من نزلة برد. قد لا تكون مؤذية جدا ولكنها مزعجة. فكيف تتخلص منها بسرعة وبشكل طبيعي؟

تقدم لك صحيفة لوفيغارو الفرنسية سبعة خيارات تطبق أحدها منذ الأعراض الأولى للنزلة حتى لا يطول مقامها عندك، مستشيرة في ذلك أوليفر بانيسيت الخبير بالعلاج الطبيعي.

تقليل الطعام

يرى الخبير أن الهضم يتطلب طاقة، ويدعو إلى توفير هذه الطاقة منذ الأعراض الأولى لتعبئتها في مكافحة نزلات البرد.

وينصح الخبير بتجنب الأطعمة التي تتطلب من المعدة جهدا خاصا كالحبوب والدهون الحيوانية، وسيكون من الأفضل -حسب قوله- أن تصوم يوما، أو على الأقل أن تختار نظاما غذائيا مفردا من الفواكه أو الخضار لمدة 24 ساعة، أيا كانت طريقة إعداده، ولكن مع الحرص على عدم إضافة أي شيء، لا سكر ولا دهون، لتجنب أي جهد هضمي إضافي.

مساعدة الكبد

يعتبر الكبد ضروريا لوقف البرد لأنه المسؤول عن تنقية الجسم من السموم التي تطرحها البكتيريا، ولذلك فإنه عند ظهور الأعراض الأولى لا بد أن نبدأ في تعزيز عمله، ويكون ذلك بإحدى طريقتين، كما يقول الخبير.

الطريقة الأولى قائمة على استعمال نبتتي الديسموديوم والكركم اللتين تدعمان الكبد، في وصفة علاجية لمدة عشرين يوما، وهما متوفرتان في المخازن العضوية أو الصيدليات.

أما الطريقة الثانية فتكون بوضع زجاجة ماء ساخن على منطقة الكبد، حيث يقول المختص "إن تأثير التمدد على الأوعية الدموية يسمح بزيادة كمية الأكسجين، مما سيساعد الكبد على العمل".

كما يرى الخبير أن حماما ساخنا يزيد من درجة حرارة الجسم بما يحاكي الحمى، فيؤدي إلى رد فعل دفاعي من الجسم ضد البكتيريا.