منها الكيسة والهربس.. تعرف على مشاكل تجويف الأنف ومخاطرها

يعدّ ظهور بعض المشاكل غير الاعتيادية في تجويف الأنف بمثابة ظاهرة متكررة تكون عادية. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي هذه التكوينات داخل الأنف إلى مشاكل ومضاعفات خطيرة. ويمكن أن يؤثر ذلك على عملية التنفس، إلى جانب مضاعفة العواقب المحتملة بشأن نمو الأورام الحميدة.

انحراف حاجز الأنف

في تقريرها الذي نشره موقع "أرغومينتي إفاكتي" الروسي، قالت الكاتبة آنا شاتوخينا إن إحدى المشاكل الأكثر شيوعا في الأنف تتمثل في انحناء الحاجز. والمثير للاهتمام أنه من الصعب ملاحظة الأمر في البداية. ومع الوقت، يعي الفرد أن ممرات الأنف أحدها أكبر من الآخر.

وأشارت الكاتبة إلى أن هناك العديد من الاحتمالات لانحراف حاجز الأنف، من انحراف بسيط دون أعراض إلى انحراف معقد. وعلى العموم، يحدث ذلك عادة نتيجة عوامل وراثية. وفي الحقيقة، هناك أنواع متعددة من انحراف حاجز الأنف، أبسطها هو انحراف أحد ممرات الأنف على حساب الآخر، وتصبح العملية أصعب وأخطر عند وصول الأمر إلى قسم الغضروف والعظام وأحيانا كليهما.

ومن المرجح أن يحدث انحراف الحاجز بعد تعرض المرء إلى إصابة. وعلى سبيل المثال، من الممكن أن يتعرض الطفل بسهولة لمثل هذه الإصابة في رياض الأطفال، حيث إن حتى الآباء لن يعلموا بذلك. علاوة على ذلك، من الممكن أن يصاب المراهقون بذلك في القاعات الرياضية وفي الشوارع. وعموما، ينطبق الأمر نفسه على البالغين.

ما المخاطر؟

أفادت الكاتبة بأن مثل هذه المشكلة يمكن أن تؤدي إلى ضعف دخول الأكسجين إلى الدماغ وضعف التنفس. وعلى خلفية ذلك، قد تظهر آلام شبيهة بآلام الصداع النصفي، ومن الممكن أن تتطور التشخيصات الطبية العصبية لهذه الآلام.

بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر مشكلة الشخير، إلى جانب تفاقم خطر ظهور انقطاع النفس الليلي، علما أنه من المرجح أن يسبب ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت المبكر.

فضلا عن ذلك، سيكون انحراف الحاجز الأنفي سببا لتكاثر الخثاري الأنفي، ويحدث ذلك لحوالي 95% من مجمل الحالات. ونتيجة لهذه الإصابة، سيواجه الشخص صعوبة في التنفس.

وفي المرحلة الأولى، لن يلاحظ المصاب المشكلة. وفي المرحلة الثانية، يلجأ إلى قطرات تضييق الأوعية. وفي المرحلة الثالثة، يصبح الأمر أشد خطورة. وفي الحقيقة، قد يكون ذلك سببا لتطور التهاب الجيوب الأنفية.