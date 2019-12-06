ماذا تعرفين عن اكتئاب ما بعد الولادة؟

تعاني بعض النساء من مشاعر الحزن بعد الولادة بدلا من السعادة فيما يعرف باكتئاب ما بعد الولادة. فما هو وما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضح طبيب أمراض النساء الألماني كريستيان ألبرينغ أن هرمون الإستروجين ينخفض إنتاجه في الجسم بشكل مفاجئ بعد الولادة، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالحزن والكآبة والعصبية وسرعة الاستثارة وعدم الرغبة في التحدث بشأن الولادة.

وأضاف ألبرينغ أن اكتئاب ما بعد الولادة له أسباب عدة، حيث إنه قد يرجع إلى مسار عملية الولادة المحفوف بالصعوبات أو الخوف من تحمل المسؤولية.

وشدد على ضرورة عدم الاستهانة باكتئاب ما بعد الولادة نظرا لأنه قد يؤثر بالسلب على عملية الرضاعة، وعلاقة الأم بطفلها، والتخطيط المستقبلي للأسرة.

لذا ينبغي -حسب ألبرينغ- أن يقدم الزوج لزوجته دعما نفسيا مع استشارة طبيب نفسي لعلاج الاكتئاب.