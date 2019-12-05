هل انتهى مرض ألزهايمر؟.. اختراع خلايا عصبية صناعية بدلا من خلايا الدماغ المفقودة

اخترع العلماء خلايا عصبية صناعية يمكن زرعها في المخ لإصلاح الأضرار الناجمة عن مرض ألزهايمر أو غيرها من حالات التنكس العصبي.

ففي تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية قالت الكاتبة سارة كنابتون إن الخلايا الإلكترونية التي طورتها فرق في جامعة باث وفريق من المتعاونين الدوليين توضع على شريحة سيليكون وتحاكي استجابات الخلايا العصبية البيولوجية عندما يتم تشغيلها بواسطة الجهاز العصبي.

وأوضحت الكاتبة أن الخلايا العصبية هي خلايا متخصصة مسؤولة عن نقل نبضات الأعصاب، مما يسمح لأجزاء الجسم بالتواصل، وتمثل هذه الخلايا المكونات الأساسية للدماغ والحبل الشوكي والجهاز العصبي، كما أنها موجودة حول القلب.

وحاول الباحثون إنشاء خلايا دماغية صناعية لعقود من الزمن، لكن هذه العملية كانت صعبة لأن الطريقة التي تستجيب بها الخلايا العصبية للإشارات غالبا ما تكون معقدة وغير متوقعة، ولكن بالاعتماد على النمذجة الحاسوبية تمكن العلماء من تطوير معادلات تشرح كيفية استجابة الخلايا عند تلقي الإشارات الكهربائية من أعصاب معينة وإنشاء رقائق سيليكون تعكس هذه الاستجابة.

وقال البروفيسور آلان نوغاريت من قسم الفيزياء في جامعة باث والمسؤول عن قيادة المشروع إن "الخلايا العصبية كانت حتى الآن مثل الصناديق السوداء، لكننا تمكنا من فتح الصندوق الأسود والنظر داخله".

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