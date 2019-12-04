لا تنخدعوا بالهالة الصحية.. الحليب النباتي أكثر سكرية من حليب البقر

حذر خبراء الصحة من أن المشروبات التي تحتوي على سائل حليب بديل قد تكون أقل صحة من المشروبات المصنوعة من حليب البقر، حيث نصحوا المتسوقين بالانتباه للخدع التي تسوق لها "الهالة الصحية" للأغذية النباتية.

وقالت الكاتبة والصحفية سارة كنابتون في تقرير بصحيفة تلغراف البريطانية، وفقا لدراسة جديدة عن المشروبات الساخنة الموسمية التي أجرتها منظمة "أكشن أون شوغر"، إن العديد من المقاهي لا تضع علامات بالقدر الكافي على المشروبات التي تحتوي على حليب بديل لإظهار كمية السكر الموجودة فيها.

وذكرت أن حليب الشوفان من "ستاربكس" يحتوي على أكثر من سبع ملاعق صغيرة من السكر، أي ما يعادل 29.5 غراما و350 سعرة حرارية مقارنة بالمشروب نفسه المصنوع من الحليب نصف الدسم، الذي يحتوي على ما يعادل خمس ملاعق شاي فقط، وأقل من نصف السعرات الحرارية وقدرها 168 سعرة حرارية.

كما تم اكتشاف أن مشروب الشوكولاتة الساخنة بالكراميل مع القشدة المخفوقة باستخدام حليب الشوفان يحتوي على أكثر من 23 ملعقة صغيرة من السكر، أي ما يعادل تناول أربع قطع شوكولاتة بيضاء والفطائر بنكهة الفراولة أو شرب ثلاث علب كوكا كولا.

وعلى نحو مماثل، يتكون مشروب الشوكولاتة الساخنة التي تقدمها محلات بريتس البريطانية المعتادة من حليب جوز الهند والأرز، على 10 ملاعق صغيرة من السكر مقارنة بحليب محلات ليون كامل الدسم، الذي لا يحتوي إلا على أربع ملاعق صغيرة.

بديل حليب البقر

بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن بديل لحليب البقر، فإنهم يستهلكون نسبة إضافية من السكر دون قصد بسبب نقص الملصقات التعريفية و"الهالة الصحية" الخاصة بالخيارات النباتية. وأظهر البحث أن التغيير من استهلاك حليب الشوفان إلى حليب اللوز يمكن أن يقلل من محتوى السكر بمقدار الثلث تقريبا.

وأفادت كاثرين جينر، مديرة الحملات في منظمة أكشن أون شوجر التابعة لجامعة لندن، بأن المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل الألبان قد يصابون بالصدمة عندما يعلمون أن العديد من المقاهي والمطاعم تستخدم الحليب البديل المحلى، خاصة وأن المعلومات الخاصة بالتغذية غالبا ما يصعب العثور عليها، حيث إن المعلومات تتوفر فقط على المواقع الإلكترونية أو لا تتوفر على الإطلاق.