يحميك من الموت.. ‫نصائح للحصول على نوم جيد

رجّح باحثون من الولايات المتحدة أن النوم الجيد ربما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والذبحة الصدرية والسكتة القلبية، فكيف نحصل على نوم هادئ؟

بحسب الدراسة التي أجراها الباحثون تحت إشراف لو كي من جامعة تولان بمدينة نيو أورلينز الأميركية ونشرت نتيجتها في العدد الحالي من مجلة "يوروبيان هارت جورنال" المعنية بأبحاث القلب، فإن النوم الصحي ربما منع وقوع حالة من بين كل عشر حالات إصابة بالذبحة الصدرية والسكتة الدماغية.

وفي تعليق له على الدراسة، أكد ميشائيل أرتست من مستشفى ريجنسبورغ الجامعي في ألمانيا، أن البيانات التي استندت إليها الدراسة وأخذها الباحثون من دور النقاهة، بيانات قوية.

وقال الخبير الألماني في طب النوم -الذي لم يشارك في الدراسة- إن نمط النوم له تأثير على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتعد الذبحات الصدرية والسكتات الدماغية من الأمراض الأكثر تسببا للوفاة على مستوى العالم. وهناك دراسات تشير إلى أنه إلى جانب أسلوب الحياة والمجموع الوراثي، فإن مدة النوم وجودته يلعبان أيضا دورا في احتمال نشأة مرض القلب التاجي.

وبحسب الباحثين، فإن الذين يتمتعون بنوم جيد جدا كانوا أقل عرضة بواقع الثلث (34-35%) لمخاطر أمراض القلب والدورة الدموية والسكتة الدماغية، مقارنة بالأشخاص الأقل نوما، سواء من ناحية جودة النوم أو مدته.

ورأى الطبيب الألماني ميشائيل أرتست رئيس مركز طب النوم التابع لمستشفى ريجنسبورغ الجامعي، أن من أهم مشاكل النوم هي مشاكل الدخول في النوم ومشاكل النعاس واستمرار عمق النوم، إضافة إلى اضطرابات انقطاع النفس أثناء النوم، والتي تظهر -على سبيل المثال- في الشخير وانقطاع التنفس ليلا.

نصائح

وتقدم مجلة فرويندين لمن يواجه مشاكل في ‫الخلود للنوم ليلا، بعض النصائح للحصول على نوم ‫هادئ ومريح، لاستعادة طاقة الجسم والعودة للعمل بنشاط كامل.

1- ‫فهم مدى أهمية النوم للجسم

‫قد تبدو هذه النصيحة غير مهمة، لكن في الواقع قلة من الناس هم من يدركون ‫أهمية النوم للصحة البدنية والنفسية والعقلية، ودون أخذ القسط الكافي ‫منه فإن الجسم لن يستطيع أداء مهامه على الوجه الصحيح.

2- ‫لا تأخذ التوتر معك إلى السرير

‫عند الذهاب إلى النوم يفضل التخلص من جميع الأمور التي تقلق المرء، وعدم ‫التفكير في المهام التي يتعين فعلها في اليوم التالي، والابتعاد عن ‫أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب بفترة كافية قبل ‫النوم، وتعلم تقنيات الاسترخاء وقراءة كتاب عنه.

3- ‫الحرص على القيلولة

‫على الرغم من اعتقاد بعض الناس أن القيلولة تؤثر على النوم ليلا، فإن القيلولة بالطريقة الصحيحة تنشط الجسم ولا تؤثر على النوم ليلا، ‫والقاعدة الذهبية للقيلولة عدم النوم أكثر من 30 دقيقة وألا تكون بعد ‫الساعة الثالثة عصرا.