خبيرة تغذية: للبيتزا فوائد صحية

وفقا لنصائح خبيرة تغذية، فإن للبيتزا فوائد صحية مهمة، وهي قد تكون أكثر فائدة حتى من حبوب الموسلي (طبق مكون عامة من الشوفان والمكسرات والفاكهة) على الإفطار.

فوفقا لخبيرة التغذية تشلسي آمر، فإن تناول شريحة من البيتزا في الصباح يمكن أن يكون أكثر صحة من تناول طبق من الحبوب المسحوقة.

وتقول آمر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن السبب الذي يجعل البيتزا ذات فائدة صحية واضح في الواقع: فغالبا ما تحتوي وجبة الحبوب "موسلي" على فواكه مجففة وقطع من الشوكولاتة، وكلاهما يحتوي على كمية كبيرة من السكر.

أما البيتزا -وفقا للخبيرة- فتمد الجسم بمزيج أكثر توازنا من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، حيث تكون عادة مغطاة بطبقة من الخضروات المختلفة التي تشكل مصدرا مهما لإمداد الجسم بما يحتاجه من الفيتامينات والمعادن والألياف.

ولكن الخبيرة الأميركية تحذر في الوقت ذاته من أنواع البيتزا المحتوية على كمية كبيرة من الدهون من دون خضروات، إذ إنها "أخطر على الجسم وأقل فائدة له من حبوب الموسلي غير المحتوية على الشوكولاتة والفواكه المجففة".

وتضيف: "قد تتفاجأ عندما تكتشف أن شريحة بيتزا متوسطة الحجم وطبقا من حبوب الموسلي مع الحليب الكامل الدسم، يحتويان على الكمية نفسها من السعرات الحرارية تقريبا".

وتقول آمر لديلي ميل: "لكن على الرغم من ذلك، فإن البيتزا تحوي على كمية بروتين أكبر بكثير من الحبوب، مما يعزز الشعور بالشبع طوال النصف الأول من اليوم".

وتعتبر آمر أن شريحة البيتزا تتمتع بنوع من التوازن الغذائي، فعلى الرغم من احتوائها على كمية أكبر من الدهون، فإن كمية السكر فيها أقل مقارنة بأغلب أنواع حبوب "الموسلي" الباردة، لذلك فإنها قد تجنبك ارتفاعا حادا في نسبة السكر في الدم.