أفادت مجلة صحة الرجال (Men’s Health) بأن‬ ‫آلام الخصية تستلزم استشارة الطبيب فورا، نظرا لأنها قد تشير إلى أمراض‬ ‫خطيرة تهدد الرجل بالعقم والوفاة.

‫وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بصحة الرجل أن آلام الخصية قد ترجع إلى‬ ‫الإصابة بالتهاب الخصية أو سرطان الخصية.

وشددت المجلة على ضرورة استشارة‬ ‫الطبيب على وجه السرعة في حال استمرار آلام الخصية لمدة طويلة، وكانت‬ ‫مصحوبة باحمرار وآلام أثناء التبول وتراجع في القدرة الجنسية مع تورم‬ ‫الخصية.‬