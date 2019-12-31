آلام الخصية تستلزم استشارة الطبيب فورا
أفادت مجلة صحة الرجال (Men’s Health) بأن آلام الخصية تستلزم استشارة الطبيب فورا، نظرا لأنها قد تشير إلى أمراض خطيرة تهدد الرجل بالعقم والوفاة.
وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بصحة الرجل أن آلام الخصية قد ترجع إلى الإصابة بالتهاب الخصية أو سرطان الخصية.
وشددت المجلة على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال استمرار آلام الخصية لمدة طويلة، وكانت مصحوبة باحمرار وآلام أثناء التبول وتراجع في القدرة الجنسية مع تورم الخصية.
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