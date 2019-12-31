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‫آلام الخصية تستلزم استشارة الطبيب فورا

أفادت مجلة صحة الرجال (Men’s Health) بأن‬ ‫آلام الخصية تستلزم استشارة الطبيب فورا، نظرا لأنها قد تشير إلى أمراض‬ ‫خطيرة تهدد الرجل بالعقم والوفاة.

‫وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بصحة الرجل أن آلام الخصية قد ترجع إلى‬ ‫الإصابة بالتهاب الخصية أو سرطان الخصية.

وشددت المجلة على ضرورة استشارة‬ ‫الطبيب على وجه السرعة في حال استمرار آلام الخصية لمدة طويلة، وكانت‬ ‫مصحوبة باحمرار وآلام أثناء التبول وتراجع في القدرة الجنسية مع تورم‬ ‫الخصية.‬

المصدر : الألمانية
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