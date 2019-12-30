‫ما فوائد شرب الماء على معدة خاوية صباحا؟‬

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية‬ ‫إلى مجموعة من الفوائد التي تظهر على الجسم عند شرب الماء على معدة‬ ‫خاوية في الصباح، وهذه الفوائد هي:‬

1- ‫إزالة السموم من الجسم‬

‫يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما‬ ‫يشرب المرء الماء على معدة خاوية فإنه يساعد الجسم على التخلص من‬ ‫السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.‬

2- ‫تحسين عملية الأيض‬

‫أكدت المجلة الألمانية أن شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة‬ ‫معدل الأيض بنسبة تبلغ 24%، وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع‬ ‫نظاما غذائيا خاصا، علاوة على أن ارتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز‬ ‫الهضمي يعمل بصورة أفضل، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل. ‬

3- ‫التخفيف من حرقة المعدة واضطرابات المعدة‬

‫تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل‬ الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح، ولكن عند شرب الماء‬ ‫بعد الاستيقاظ من النوم فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما‬ ‫تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.‬

4- ‫تعزيز نضارة البشرة‬

‫يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور البثور والتجاعيد بشكل مبكر، وقد‬ ‫أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز‬ ‫الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.‬

5- ‫منع حصوات الكلى والتهابات المثانة‬

‫يساعد شرب الماء على معدة خاوية على تجنب تكون الحصوات في الكُلى وحدوث‬ ‫التهابات المثانة، حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد‬ ‫السموم من الجسم.‬

‬6- ‫تقوية الجهاز المناعي‬

‫يعمل شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم على الحفاظ على توازن الجهاز‬ ‫اللمفاوي، وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.‬