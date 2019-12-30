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لا تنخدعي بإعلانات الشركات.. ‫التدخين يهدد المرأة بتدلي الثديين

شركات التدخين تستهدف النساء (بيكسيلز)
شركات التدخين تستهدف النساء (بيكسيلز)

تحاول شركات التبغ رسم صورة مشرقة وعصرية للمرأة المدخنة، أنها امرأة ناجحة بجسم مشدود ونحيل، ولكن هذا عكس الحقيقة، كيف؟

إذ حذرت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫أمراض النساء من أن التدخين يرفع خطر تدلي الثديين، لأن النيكوتين‬ ‫يتسبب في تحلل البروتين المعروف باسم "إيلاستين" في الجسم المسؤول عن‬ ‫مرونة الأنسجة، ما يتسبب في ارتخاء النسيج الضام للثدي، ومن ثم ترهله‬ ‫وتدليه. ‬

ولتجنب المظهر المتدلي للثديين تنصح الرابطة بالتالي:

1- الإقلاع عن التدخين.

2- المواظبة على ممارسة الرياضة من أجل تقوية عضلات الثدي.

3- اختيار مشد صدر ذي مقاس مناسب.

4- تجنب التغيرات الشديدة في‬ ‫الوزن، من خلال الابتعاد مثلا عن الحميات الغذائية القاسية "Crash‬ ‫Diet".‬

المصدر : الجزيرة,الألمانية
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