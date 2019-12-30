لا تنخدعي بإعلانات الشركات.. ‫التدخين يهدد المرأة بتدلي الثديين

تحاول شركات التبغ رسم صورة مشرقة وعصرية للمرأة المدخنة، أنها امرأة ناجحة بجسم مشدود ونحيل، ولكن هذا عكس الحقيقة، كيف؟

إذ حذرت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫أمراض النساء من أن التدخين يرفع خطر تدلي الثديين، لأن النيكوتين‬ ‫يتسبب في تحلل البروتين المعروف باسم "إيلاستين" في الجسم المسؤول عن‬ ‫مرونة الأنسجة، ما يتسبب في ارتخاء النسيج الضام للثدي، ومن ثم ترهله‬ ‫وتدليه. ‬

ولتجنب المظهر المتدلي للثديين تنصح الرابطة بالتالي:

1- الإقلاع عن التدخين.

2- المواظبة على ممارسة الرياضة من أجل تقوية عضلات الثدي.

3- اختيار مشد صدر ذي مقاس مناسب.

4- تجنب التغيرات الشديدة في‬ ‫الوزن، من خلال الابتعاد مثلا عن الحميات الغذائية القاسية "Crash‬ ‫Diet".‬