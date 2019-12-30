3 خرافات عن الشاي الأسود.. و4 معلومات صحيحة

يوجد العديد من الخرافات الشائعة حول الشاي الأسود، وفي تقريرها الذي نشرته صحيفة "أرغومنتي إفاكتي" الروسية، استعرضت الكاتبة أوكسانا موروزوفا ثلاث خرافات حول الشاي الأسود وأربع معلومات صحيحة:

خرافات خاطئة

1- الشاي الأخضر صحي أكثر من الشاي الأسود

تطرقت العديد من الأبحاث الطبية خلال السنوات الأخيرة إلى الشاي. وقد توصلت العديد من الدراسات إلى أن الشاي من المشروبات المفيدة للجسم لأنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان. كما يساعد الشاي على تحسين المزاج وجودة النوم، مهما كان نوعه سواء أخضر أو أسود.

2- أكياس الشاي خطر

أوردت الكاتبة أن هذه المسألة أثارت العديد من الأسئلة، ورغم غياب أدلة علمية تثبت صحة هذا الاعتقاد الذي يؤمن به الكثيرون، فإن أكياس الشاي وأكياس الورق البوليمر لا تشهد أي تفاعلات كيميائية عند نقعها.

3- تناول الطعام مع الشاي يبطئ عملية الهضم

من الشائع الاعتقاد أن تناول الشاي مع الطعام يعطل عملية الهضم. لكن يمكن شرب الشاي والمشروبات الأخرى مع الطعام، ولن يؤثر ذلك على إفراز المعدة للحمض والإنزيمات اللازمة لعملية الهضم.

على صعيد آخر نقدم لك هنا 3 معلومات صحيحة عن الشاي الأسود

1- لا ينصح بشرب الشاي ساخنا جدا لأن هذه العادة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، وتجدر الإشارة إلى أن احتمال الإصابة بسرطان المريء يزيد لدى عشاق المشروبات الساخنة.

2- لا ينبغي شرب الشاي الأسود إذا كان معدا قبل أيام، من الأفضل شرب الشاي المخمر حديثا

من حيث المبدأ، يعتبر الأمر منطقيا، لكن ليس كما يقول المثل "الشاي القديم أخطر من سم الأفعى". في الواقع، يمكن أن تتكاثر الكائنات الحية الدقيقة من العفن إلى المكورات العنقودية داخل الشاي المعد منذ فترة، لذلك يجب تحضير شاي جديد.



3- الشاي الأسود يؤثر على الكالسيوم والحديد في الجسم

شرب الشاي بكميات كبيرة وبشكل مفرط قد يؤدي إلى خفض كميات الكالسيوم والحديد في الجسم.

4- من الأفضل عدم تناول الشاي الأسود ليلا، إذ يمكن أن يتسبب في مشاكل النوم.

للشاي تأثير نسبي يختلف من شخص إلى آخر. وإذا كنت من الأشخاص الذي يؤثر الشاي بشكل سلبي على جودة نومهم، فإن من الأفضل تجنب استهلاك هذا المشروب ليلا.