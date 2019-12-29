قهوة الإسبريسو مع الليمون تخلصك من الصداع
أشارت بوابة "هايل براكسس.نت" الألمانية إلى أن تناول قهوة الإسبريسو (القهوة المركزة) مع الليمون يمكن أن تخلص المرء من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.
وأكدت البوابة الألمانية على أن قهوة الإسبريسو مع الفاكهة الحمضية تساعد في التخلص من الصداع، فضلا عن أنها تجدي في حالات الصداع النصفي، وذلك من خلال تناول كوب من قهوة الإسبرسو غير المحلاة مع عصارة نصف ليمونة.
وأضافت البوابة الألمانية أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي على الصداع، كما أن إضافة الليمون تساهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم.
ولكن وإذا استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص.
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