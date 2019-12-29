‫قهوة الإسبريسو مع الليمون تخلصك من الصداع‬

أشارت بوابة "هايل براكسس.نت" ‫الألمانية إلى أن تناول قهوة الإسبريسو (القهوة المركزة) مع الليمون يمكن أن تخلص المرء من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

‫وأكدت البوابة الألمانية على أن قهوة الإسبريسو مع الفاكهة الحمضية ‫تساعد في التخلص من الصداع، فضلا عن أنها تجدي في حالات الصداع النصفي، ‫وذلك من خلال تناول كوب من قهوة الإسبرسو غير المحلاة مع عصارة نصف ‫ليمونة.

وأضافت البوابة الألمانية أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير ‫إيجابي على الصداع، كما ‫أن إضافة الليمون تساهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم.

ولكن وإذا ‫استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون، فمن الأفضل استشارة طبيب ‫مختص.