ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثلاث تمرات يوميا؟
أشارت مجلة "فرويندين" إلى أن هناك تأثيرات مدهشة لتناول التمر يوميا، حتى أنه يساعد في إنقاص الوزن بشرط ألا يتناول المرء الكثير منه.
وثمة فوائد لتناول ثلاث تمرات يوميا هي:
1- علاج للتوتر
يحتوي التمر على الكثير من فيتامين (ب6)، المسؤول عن إنتاج الجسم للسيروتونين والنورادرينالين، وتعمل هذه الهرمونات على تنظيم مستوى التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وقد يؤدي الانخفاض المستمر لفيتامين (ب6) إلى الاكتئاب.
2- تقوية العظام
يساعد البورون الموجود بالتمر في تقوية العظام، وأيضا فإن الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الموجودة في هذه الثمار المجففة تسهم أيضا في صحة العظام ومنع أمراض مثل هشاشة العظام.
3- المساعدة في إنقاص الوزن
على الرغم من احتواء التمر على كثير من السكريات والسعرات الحرارية، فإنه يساعد في إنقاص الوزن بشرط عدم الاكثار منه، فمضادات الأكسدة الموجودة به تحفز عملية الهضم والتمثيل الغذائي، فضلا عن الشعور بالامتلاء وهو ما يقلل الرغبة في تناول الطعام.
4- المساعدة في الهضم
تحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف، وهي الشيء المهم لعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، كما أن تناول التمر يقي من الإمساك.
5- التخفيف من أعراض الحساسية
يساعد التمر في التخفيف من أعراض الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف ودمع العينين، بسبب مكوناته المضادة للأكسدة.