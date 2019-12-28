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‫ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثلاث تمرات يوميا؟

تناول التمر يقي من الإمساك (الألمانية)
تناول التمر يقي من الإمساك (الألمانية)

أشارت مجلة "فرويندين" إلى أن ‫هناك تأثيرات مدهشة لتناول التمر يوميا، حتى أنه يساعد في إنقاص الوزن ‫بشرط ألا يتناول المرء الكثير منه.

وثمة فوائد لتناول ثلاث تمرات يوميا هي:

1- علاج للتوتر
‫يحتوي التمر على الكثير من فيتامين (ب6)، المسؤول عن إنتاج الجسم ‫للسيروتونين والنورادرينالين، وتعمل هذه الهرمونات على تنظيم مستوى ‫التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وقد يؤدي الانخفاض المستمر لفيتامين ‫(ب6) إلى الاكتئاب.

2- تقوية العظام
‫يساعد البورون الموجود بالتمر في تقوية العظام، وأيضا فإن الفوسفور ‫والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الموجودة في هذه الثمار ‫المجففة تسهم أيضا في صحة العظام ومنع أمراض مثل هشاشة العظام.

3- المساعدة في إنقاص الوزن
‫على الرغم من احتواء التمر على كثير من السكريات والسعرات الحرارية، فإنه يساعد في إنقاص الوزن بشرط عدم الاكثار منه، فمضادات الأكسدة ‫الموجودة به تحفز عملية الهضم والتمثيل الغذائي، فضلا عن الشعور ‫بالامتلاء وهو ما يقلل الرغبة في تناول الطعام.

4- المساعدة في الهضم
‫تحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف، وهي الشيء المهم لعمل الجهاز ‫الهضمي بشكل صحيح، كما أن تناول التمر يقي من الإمساك.

5- التخفيف من أعراض الحساسية
‫يساعد التمر في التخفيف من أعراض الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف ودمع ‫العينين، بسبب مكوناته المضادة للأكسدة.

المصدر : الألمانية
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