‫سبب لا تتوقعينه للإجهاض.. ضعف الحيوانات المنوية لدى زوجك

خلافا للاعتقاد السائد، فإن العقم ‫عند النساء ليس هو العامل الوحيد الذي قد يؤدي إلى حدوث حالات إجهاض ‫متكررة، حيث ربطت دراسة جديدة نشرت هذا العام بين ضعف نوعية الحيوانات ‫المنوية وحدوث الإجهاض.

‫وأظهرت نتائج الأبحاث -التي أجراها علماء في جامعة إمبريال كوليدج بلندن- أن الحيوانات المنوية للرجال الذين عانت شريكاتهم ثلاث مرات أو ‫أكثر من فقد الحمل المتتالي كانت فيها مستويات عالية من تلف الحمض ‫النووي.

وأشارت نتائج الأبحاث إلى أن الضرر ناجم عن التركيز العالي ‫لأنواع الأكسجين التفاعلية التي تحمي الحيوانات المنوية من البكتيريا ‫والعدوى.

‫وقال المدير الطبي في عيادة "آي في آي ميدل ‫إيست للخصوبة" بسلطنة عمان الدكتور فرانسيسكو رويز إن إجهاضا واحدا لا يشير عادة إلى أي مشكلة خصوبة ‫كامنة، وقد ينجح الأزواج في النهاية في الحمل.

ويُوصى بإجراء المزيد من ‫الاختبارات بعد حدوث الإجهاض الثالث للتوصل إلى جذر المشكلة، وعادة ما ‫يقترح الأطباء فحص الطفرات الكروموسومية التي يمكن العثور عليها في كل ‫من البويضة والحيوانات المنوية.

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‫‫وأضاف رويز أنه بالنسبة للزوجات اللواتي يخضعن لعملية الإخصاب داخل ‫المختبر (آي في أف) ولديهن تاريخ من فقدان الحمل المتكرر فإنه يتم إجراء ‫الاختبارات الجينية قبل الزرع لتشخيص التغيرات الجينية ‫والكروموسومية في الأجنة قبل أن يتم زرعها في الرحم.

‫‫‫واختتم بأنه "ما زلنا لا نستطيع التأكد من التأثير ‫الكامل لضعف نوعية الحيوانات المنوية وعلاقته بحدوث الإجهاض، فعلى غرار ‫مشكلات الخصوبة الأخرى نوصي دائما الأزواج باستشارة خبير الخصوبة لمعرفة ‫أفضل السبل للمضي قدما بالنظر إلى حالتهم ومساعدتهم على إنجاب طفل طبيعي ‫وصحي".