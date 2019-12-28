‫رائحة التخمر المنبعثة من الفم.. علام تدل؟

قال خبير التغذية الألماني أوفه ‫كنوب إن رائحة التخمر المنبعثة من الفم تشير إلى الإصابة بعدم تحمل ‫اللاكتوز (سكر الحليب).

‫وأوضح كنوب أن نقص إنزيم اللاكتاز يؤدي إلى عدم هضم اللاكتوز، فيتعرض اللاكتوز للتخمر بفعل بكتيريا الأمعاء، وخلال هذه ‫العملية تنشأ غازات تؤدي إلى انبعاث رائحة تخمر من الفم، بالإضافة إلى ‫الرائحة الكريهة للبراز.

‫‫ومن الأعراض الأخرى لعدم تحمل اللاكتوز:

1- الانتفاخ.

2- الغثيان.

3- تقلصات البطن ‫الشديدة.

4- الإسهال، خاصة بعد تناول منتجات الألبان.

علما بأن اللاكتوز ‫يختبئ في أغذية أخرى كالمخبوزات والمثلجات.

‫وعلى أية حال، يتعين استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بعدم تحمل ‫اللاكتوز من خلال اختبار تنفس، وفي حال التحقق من الإصابة ينبغي على ‫المريض اللجوء إلى الأغذية الخالية من اللاكتوز، والتي باتت متوفرة ‫بكثرة في الأسواق.