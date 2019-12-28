رائحة التخمر المنبعثة من الفم.. علام تدل؟
قال خبير التغذية الألماني أوفه كنوب إن رائحة التخمر المنبعثة من الفم تشير إلى الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب).
وأوضح كنوب أن نقص إنزيم اللاكتاز يؤدي إلى عدم هضم اللاكتوز، فيتعرض اللاكتوز للتخمر بفعل بكتيريا الأمعاء، وخلال هذه العملية تنشأ غازات تؤدي إلى انبعاث رائحة تخمر من الفم، بالإضافة إلى الرائحة الكريهة للبراز.
ومن الأعراض الأخرى لعدم تحمل اللاكتوز:
1- الانتفاخ.
2- الغثيان.
3- تقلصات البطن الشديدة.
4- الإسهال، خاصة بعد تناول منتجات الألبان.
علما بأن اللاكتوز يختبئ في أغذية أخرى كالمخبوزات والمثلجات.
وعلى أية حال، يتعين استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز من خلال اختبار تنفس، وفي حال التحقق من الإصابة ينبغي على المريض اللجوء إلى الأغذية الخالية من اللاكتوز، والتي باتت متوفرة بكثرة في الأسواق.
أهم الأخبار
- قوات الوفاق الليبية تشن هجوما كاسحا وإيطاليا تحذر أردوغان من التدخل العسكري
- "اذهبوا لباكستان".. تهديد بمصادرة ممتلكات المسلمين المحتجين بالهند
- فيديو حصلت عليه الجزيرة نت.. مرتزقة أوكرانيون وروس في الجبهات الأمامية لقوات حفتر
- ترويج قد ينقلب لكساد.. مفاتيح لاستغلال ناجح لموسم التخفيضات
- هل المحكمة العليا هي كلمة السر في علاقة الإنجيليين بترامب؟