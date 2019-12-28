خمس عادات تؤدي إلى ظهور "الكرش"
أفادت الرابطة الألمانية للتغذية بأن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، ومنها:
1- قلة النوم
تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم لمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستوى الكورتيزول يجب النوم لفترة ما بين سبع وثماني ساعات ليلا.
2- تناول المشروبات المحلاة
تعمل نسبة السكر الكبيرة الموجودة في المشروبات المحلاة، على زيادة الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلا، لأنها تزيد الشهية أيضا، ولكن من الأفضل تناول الماء بدلا من هذه المشروبات.
3 - تناول الأطعمة قليلة الدسم
حذر خبراء التغذية الألمان من أن الأطعمة الموجود على عبواتها عبارة "قليل الدسم" عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، وبدلا من هذه الأطعمة يجب تناول أطعمة أخرى تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات والأفوكادو والبيض والأسماك.
4- الجلوس لفترات طويلة
يعمل الجلوس لفترات طويلة على إبطاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما يثبط إنزيمات حرق الدهون، ويوصى الخبراء الألمان بدمج الحركة والنشاط خلال المهام اليومية، مثل المشي بدلا من ركوب المواصلات، وصعود السلم بدلا من المصعد الكهربائي.
5- تناول الطعام متأخرا
عند تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة، فإن هذا يجهد المعدة لانشغالها بالهضم. كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل. ويوصي الخبراء بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين حتى لا تتراكم الدهون في منطقة البطن.
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