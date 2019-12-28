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‫خمس عادات تؤدي إلى ظهور "الكرش"

الخصر النحيل يحمي صحتك (دويتشه فيلله)
الخصر النحيل يحمي صحتك (دويتشه فيلله)

أفادت الرابطة الألمانية للتغذية ‫بأن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة ‫البطن، ومنها:

1- قلة النوم
‫تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم لمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، ‫وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستوى الكورتيزول ‫يجب النوم لفترة ما بين سبع وثماني ساعات ليلا.

2- تناول المشروبات المحلاة
‫تعمل نسبة السكر الكبيرة الموجودة في المشروبات المحلاة، على زيادة ‫الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلا، لأنها ‫تزيد الشهية أيضا، ولكن من الأفضل تناول الماء بدلا من هذه المشروبات.

3 - تناول الأطعمة قليلة الدسم
‫حذر خبراء التغذية الألمان من أن الأطعمة الموجود على عبواتها عبارة "قليل الدسم" عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، وبدلا من هذه الأطعمة يجب ‫تناول أطعمة أخرى تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات والأفوكادو ‫والبيض والأسماك.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الدهون الصحية لها تأثير مضاد ‫للالتهابات وتساعد في تقليل الدهون بالبطن وحماية الأوعية، كما أنها‫ تساعد في الشعور بالشبع.

4- الجلوس لفترات طويلة
‫يعمل الجلوس لفترات طويلة على إبطاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما يثبط ‫إنزيمات حرق الدهون، ويوصى الخبراء الألمان بدمج الحركة والنشاط خلال ‫المهام اليومية، مثل المشي بدلا من ركوب المواصلات، وصعود السلم بدلا من ‫المصعد الكهربائي.
 

5- تناول الطعام متأخرا
‫‫عند تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة، فإن هذا يجهد المعدة لانشغالها ‫بالهضم. كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل. ويوصي الخبراء ‫بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين حتى لا تتراكم الدهون في منطقة ‫البطن.

المصدر : الألمانية
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