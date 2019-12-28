‫خمس عادات تؤدي إلى ظهور "الكرش"

أفادت الرابطة الألمانية للتغذية ‫بأن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة ‫البطن، ومنها:

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‫1- قلة النوم

‫تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم لمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، ‫وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستوى الكورتيزول ‫يجب النوم لفترة ما بين سبع وثماني ساعات ليلا.

2- ‫تناول المشروبات المحلاة

‫تعمل نسبة السكر الكبيرة الموجودة في المشروبات المحلاة، على زيادة ‫الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلا، لأنها ‫تزيد الشهية أيضا، ولكن من الأفضل تناول الماء بدلا من هذه المشروبات.

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‫ 3 - ت ناول الأطعمة قليلة الدسم

‫حذر خبراء التغذية الألمان من أن الأطعمة الموجود على عبواتها عبارة "قليل الدسم" عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، وبدلا من هذه الأطعمة يجب ‫تناول أطعمة أخرى تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات والأفوكادو ‫والبيض والأسماك.

وتجدر الإشارة إلى أن الدهون الصحية لها تأثير مضاد ‫للالتهابات وتساعد في تقليل الدهون بالبطن وحماية الأوعية، كما أنها‫ تساعد في الشعور بالشبع.

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‫ 4- الجلوس لفترات طويلة

‫يعمل الجلوس لفترات طويلة على إبطاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما يثبط ‫إنزيمات حرق الدهون، ويوصى الخبراء الألمان بدمج الحركة والنشاط خلال ‫المهام اليومية، مثل المشي بدلا من ركوب المواصلات، وصعود السلم بدلا من ‫المصعد الكهربائي.

‫5- تناول الطعام متأخرا

‫‫عند تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة، فإن هذا يجهد المعدة لانشغالها ‫بالهضم. كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل. ويوصي الخبراء ‫بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين حتى لا تتراكم الدهون في منطقة ‫البطن.