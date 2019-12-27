‫هذه المادة تحميك من أمراض القلب والسرطان‬

قال خبير التغذية الألماني هارالد ‫زايتس إن مادة الليكوبين (Lycopene) تتميز بفوائد صحية جمّة، إذ إنها ‫تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

‫

‫‫وأوضح زايتس أن مادة الليكوبين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما ‫يعرف باسم الجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم الحمض النووي ‫وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

‫كما تساعد مادة الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ‫الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.

‫

‫‫وأشار زايتس إلى أن المصادر الغذائية لمادة الليكوبين تتمثل في الطماطم، ‫خاصة معجون الطماطم وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ والجزر الأحمر والفلفل ‫الأحمر.