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‫هذه المادة تحميك من أمراض القلب والسرطان‬

الطماطم غنية بمادة الليكوبين (الألمانية)
الطماطم غنية بمادة الليكوبين (الألمانية)

قال خبير التغذية الألماني هارالد ‫زايتس إن مادة الليكوبين (Lycopene) تتميز بفوائد صحية جمّة، إذ إنها ‫تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

‫‫وأوضح زايتس أن مادة الليكوبين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما ‫يعرف باسم الجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم الحمض النووي ‫وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

‫كما تساعد مادة الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ‫الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.

‫‫وأشار زايتس إلى أن المصادر الغذائية لمادة الليكوبين تتمثل في الطماطم، ‫خاصة معجون الطماطم وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ والجزر الأحمر والفلفل ‫الأحمر.

المصدر : الألمانية
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