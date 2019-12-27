نقص الحديد.. الأعراض والأسباب والعلاج
للحديد فوائد صحية جمّة، لذا ينبغي مواجهة نقصه بالجسم على وجه السرعة من خلال التغذية الصحية، مع مراعاة عدم تناول مكملات الحديد إلا تحت إشراف الطبيب لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك.
وقالت البروفيسورة الألمانية جيورجيا ميتسجيروت إن الحديد يحظى بأهمية كبيرة للصحة، حيث يلعب دورا محوريا في بناء الدم ويسهم في التطور العصبي ويشترك في العديد من عمليات الأيض.
وأضافت أستاذة علم الدم والأورام أن نقص الحديد في الجسم يعد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعا في العالم، مشيرة إلى أنه يهاجم بصفة خاصة المراهقين والفتيات في سن الإنجاب والحوامل.
التهاب المعدة
إلى جانب التغذية غير السليمة، قد يرجع نقص الحديد إلى بعض الأمراض مثل الأمراض المصحوبة بنزف مزمن كالتهاب المعدة، وسوء امتصاص الحديد الناجم عن قلة إنتاج العصارة الهضمية أو تعاطي أدوية معينة.
وتتمثل أعراض نقص الحديد في:
1- شحوب الوجه.
2- جفاف البشرة.
3- تقصف وتساقط الشعر.
4- تقصف الأظافر.
5- تشقق زوايا الفم.
6- التعب المستمر.
7- قلة التركيز.
8- الضعف العام.
9- اختلال التحكم بدرجة حرارة الجسم.
التغذية الصحية
أشارت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إلى أنه يمكن مواجهة نقص الحديد من خلال التغذية الصحية المتوازنة، موضحة أن الرجل يحتاج إلى عشرة ملليغرامات من الحديد يوميا، في حين تحتاج المرأة 15 ملليغراما.
وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان، علما بأن الجسم يمتص الحديد من المصادر الحيوانية بصورة أفضل.
|المصادر الغذائية الغنية بالحديد تتمثل باللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان (الألمانية)
وحذرت خبيرة التغذية من تناول مكملات الحديد دون استشارة الطبيب، حيث قد يرفع ذلك على المدى الطويل خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والسرطان.
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