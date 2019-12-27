‫نقص الحديد.. الأعراض والأسباب والعلاج

للحديد فوائد صحية جمّة، ‫لذا ينبغي مواجهة نقصه بالجسم على وجه السرعة من خلال التغذية الصحية، ‫مع مراعاة عدم تناول مكملات الحديد إلا تحت إشراف الطبيب لتجنب العواقب ‫الوخيمة التي قد تترتب على ذلك.

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‫وقالت البروفيسورة الألمانية جيورجيا ميتسجيروت إن الحديد يحظى بأهمية ‫كبيرة للصحة، حيث يلعب دورا محوريا في بناء الدم ويسهم في التطور ‫العصبي ويشترك في العديد من عمليات الأيض.

‫‫وأضافت أستاذة علم الدم والأورام أن نقص الحديد في الجسم يعد أكثر ‫أنواع نقص التغذية شيوعا في العالم، مشيرة إلى أنه يهاجم بصفة خاصة ‫المراهقين والفتيات في سن الإنجاب والحوامل.

‫التهاب المعدة

‫‫إلى جانب التغذية غير السليمة، قد يرجع نقص الحديد إلى بعض الأمراض مثل ‫الأمراض المصحوبة بنزف مزمن كالتهاب المعدة، وسوء امتصاص الحديد الناجم ‫عن قلة إنتاج العصارة الهضمية أو تعاطي أدوية معينة.

‫وتتمثل أعراض نقص الحديد في:

1- شحوب الوجه.

2- جفاف البشرة.

3- تقصف وتساقط الشعر.

4- تقصف الأظافر.

5- تشقق زوايا الفم.

6- التعب المستمر.

7- قلة التركيز.

8- الضعف ‫العام.

9- اختلال التحكم بدرجة حرارة الجسم.

‫‫‫التغذية الصحية‫

‫‫أشارت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إلى أنه يمكن ‫مواجهة نقص الحديد من خلال التغذية الصحية المتوازنة، موضحة أن الرجل ‫يحتاج إلى عشرة ملليغرامات من الحديد يوميا، في حين تحتاج المرأة 15 ‫ملليغراما.

‫وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء ومنتجات ‫القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان، علما بأن الجسم يمتص الحديد من ‫المصادر الحيوانية بصورة أفضل.

المصادر الغذائية الغنية بالحديد تتمثل باللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان ( الألمانية)

‫وحذرت خبيرة التغذية من تناول مكملات الحديد دون استشارة الطبيب، حيث قد يرفع ذلك ‫على المدى الطويل خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والسرطان.