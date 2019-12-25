في تركيا.. يمكنك أن تتبرع بدمك حتى في الشارع

كان أفيندار جيلان يهم بالدخول لأداء صلاة الظهر في جامع الفاتح بمدينة إسطنبول حين شدت خيمة التبرع بالدم التي أقامتها جمعية الهلال الأحمر التركي في فناء الجامع انتباهه، فقرر بلا تردد دخولها.

وخلال سنوات عمره الخمسين تلقى جيلان كثيرا من المعلومات عن فوائد التبرع بالدم للمتبرعين والمستقبلين له على السواء، بل إنه عاش التجربة ذاتها خمس مرات سابقا.

وقال جيلان للجزيرة نت إنه تبرع بالدم في كل مرة دون أن يصل إلى أي مستشفى لهذا الغرض، ففي كل الحالات كان يستجيب لمراكز التبرع الجوالة المؤقتة التي يصادفها في مدينته إسطنبول بين الحين والآخر.

وعندما تكون في تركيا فإنك لا تحتاج إلى التوجه للمستشفيات أو المراكز الصحية للتبرع بالدم، بل إن تلك المؤسسات هي التي تبادر بالوصول إليك، سواء كنت في حديقة الإطفائية أو ميدان أوكساري أو حتى في ساحة جامع الفاتح أو في غيرها من الأماكن العامة.

وتمثل رؤية زوايا التبرع بالدم والخيم الخاصة بذلك مشهدا مألوفا في العديد من أحياء مدينة إسطنبول وساحاتها وميادينها العامة.

وينظر جيلان للأمر من زاوية تبادل المنافع فيقول "من يدري يا بني، فربما نحتاج في يوم ما إلى من يتبرع لنا بدمه كما نتبرع نحن اليوم للناس".

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