بحلول 2030.. هل يمكن إجراء أول عملية زراعة لرأس بشري؟

يزعم طبيب جراحة الأعصاب السابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه يمكن إجراء أول عملية زرع رأس إنسان على الإطلاق خلال العقد المقبل، كما يعتقد أنه يعلم كيفية إجراء هذه العملية المتمثلة في نقل وعي الشخص إلى جسم آخر.

وفي تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، قال الكاتب أندي غريغوري إن بروس ماثيو -وهو الرئيس الإكلينيكي السابق لجراحة المخ والأعصاب في مستشفى جامعة هال التعليمية- اكتشف الطريقة المحتملة لإنجاح الجراحة عندما كان يعمل على رواية خيال علمي مع مؤسس معهد المستقبليات مايكل لي.

ويعتقد ماثيو أن الجراحين لن يضطروا إلى زرع رأس شخص فقط، بل سينقلون الحبل الشوكي بأكمله إلى جسم آخر.

وأضاف الكاتب أن العلماء القلائل الذين يناضلون من أجل جعل عمليات زرع الرأس حقيقة، ركزوا على الأساليب التي تشمل قطع الحبل الشوكي، وهي فكرة وصفها ماثيو -الذي أجرى أكثر من عشرة آلاف عملية- بأنها "سخيفة تماما".

تطورات طبية

وأكد ماثيو (63 عاما) أن التطورات في جراحة الأعصاب والروبوتات وزرع الخلايا الجذعية تعني أنه من الممكن إعادة ربط الحبل الشوكي بالكامل والرأس بجسم آخر قبل عام 2030.

وأوضح "في البداية كان هدفنا هو مجرد طرح الأفكار، حيث بدت كأنها فكرة سخيفة، لكن أدركت بعد ذلك أنها ليست كذلك في الواقع، وإذا ما زرعت الدماغ وحافظت على المخ والحبل الشوكي معا، فذلك ليس مستحيلا".

وأضاف "الحبل الشوكي يعتبر أعمق شيء يمكن تخيله، حيث تحتاج إلى الحفاظ على اتصال الدماغ بالنخاع الشوكي. لذلك، أعتقد أن فكرة قطع الحبل الشوكي سخيفة تماما".