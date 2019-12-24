كيف تقرأ وزنك مع طولك؟

من الضروري بالنسبة للبالغين أن يعرفوا ترجمة "أرقام فحوصهم الطبية"، للحفاظ على بعض القياسات الضرورية وإبقائها ضمن معايير معينة، فماذا بالنسبة لوزن الجسم؟

يحدد الطبيب ما إذا كان المرء يعاني من زيادة الوزن اعتمادا على حساب مؤشر كتلة الجسم الذي يقدر نسبة الدهون في الجسم انطلاقا من نسبة الوزن والطول، ويحسب مؤشر كتلة الجسم عبر قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر.

ويتراوح مؤشر كتلة الجسم السليم بين 18.5 و24.9، لكن مؤشر كتلة الجسم قد يكون غير موثوق به لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وتقدير كتلة الجسم قد "يقلل نسبة الدهون في الجسم لدى كبار السن الذين يميلون إلى فقد كتلة العضلات مع تقدمهم في السن"، إلا أن حجم الخصر قد يقدم تقييما أكثر دقة للدهون في الجسم.

وما يجب فعله هو قياس محيط الخصر كل عام، فإذا كان أكثر من 35 بوصة للنساء أو 40 للرجال (88 سنتيمترا للنساء و102 سنتيمتر للرجال) فإنه يجب التحدث إلى الطبيب من أجل إنقاص الوزن وممارسة الرياضة.

وفي هذه الحالة يمكن لأي نشاط بدني أن يساعد في تقليل دهون البطن، خاصة بالنسبة لمن تجاوزا السبعين فإن المراوحة بين 40 ثانية من العمل متبوعة بـ20 ثانية من الراحة لمدة 36 دقيقة أو أقل لثلاث مرات أسبوعيا تفقدهم نسبة كبيرة من الوزن، وذلك وفقا لدراسة أجريت عام 2019 في مجلة الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة.