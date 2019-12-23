منها الثوم والبرتقال.. أغذية تعزز خصوبة المرأة

الخصوبة والنظام الغذائي اليومي أمران مهمان ويسيران جنبا إلى جنب إذا كانت المرأة تخطط لإنجاب طفل، إذ توجد مجموعة من الأطعمة التي تساعد في الحمل مثل الفواكه والخضروات، كما ينبغي أن نتجنب تناول أطعمة أخرى لنجاح عملية الحمل.

وقالت مجلة "فاثي ماما" الإسبانية في تقرير، إن العناصر الغذائية والدهون التي نتناولها تؤثر على الكائن الحي بأكمله في الخلايا والهرمونات وجودة البويضات وزرع الجنين.

وأضافت المجلة أن الاختصاصيين أكدوا أن مسألة إحداث تغييرات شيء مهم، ويعمل التغيير الغذائي على إعداد الشخص ليس فقط جسديا، وإنما أيضا عاطفيا. وفي هذا الصدد، من الضروري للغاية أن نستغني عن التدخين والخمر في الفترة المتراوحة بين الإباضة إلى الحيض خاصة حين تعاني المرأة من دورة شهرية غير منتظمة.

وأشارت المجلة إلى أن المرأة ينبغي أن تتوخى الحذر من استهلاك الكافيين لأنه يضيق الأوعية الدموية ويقلل الدورة الدموية إلى الرحم، ويمنع البويضة من الزرع. وبشكل عام، لا يسبب الكافيين مشاكل كبيرة على المستوى الصحي ولكن من المستحسن أن تتجنبه المرأة حين تعاني من مشاكل في الخصوبة أو تخضع لعلاج للخصوبة.

الأطعمة التي تحفز الخصوبة

1- الفواكه والخضروات التي تتميز بالألوان القوية مثل الأحمر والأخضر والأصفر

أردفت المجلة أن الفيتامينات والمعادن مهمة للغاية طوال فترة نمو الطفل. وعليه، ينبغي استهلاك الفواكه والخضروات بكثرة خلال تلك الفترة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الأغذية غنية بالمغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة التي تمنع عمل الجزيئات السلبية التي تدخل الجسم وتضر بأعضاء الجهاز التناسلي، وبالطبع تضر بالبويضات.

وفي هذا الإطار، تعتبر أفضل أنواع الفواكه والخضروات تلك التي تتميز بالألوان القوية مثل الأحمر والأخضر والأصفر. وكلما كان لون هذه الأغذية أقوى، كانت النتيجة إيجابية في التحضير لوصول طفلك.

2- البرتقال والبطيخ والكيوي والطماطم والثوم والمكسرات والقرنبيط

تعتبر الفيتامينات "أي" و"سي" و"إي" إلى جانب الزنك والمنغنيز، من أكثر العناصر التي تعمل أساسا مضادات للأكسدة. لذلك، يعد من الإيجابي للغاية أن تستهلك المرأة البرتقال والبطيخ والكيوي والطماطم والثوم والمكسرات والقرنبيط.

3- البقوليات والحبوب والأفوكادو والموز والبيض والسردين والضأن

وأردفت المجلة أن فيتامين "بي" مهم للتخصيب وعملية وصول البويضة إلى الرحم وتنمية الجنين. ويعتبر فيتامين "بي" -الأساسي لتشكيل الدماغ والحبل الشوكي- هو حمض الفوليك، ويُطلق عليه أيضا فيتامين "بي 9".

ومن الضروري أن تتناول المرأة الأغذية الغنية بهذا النوع من الفيتامين قبل الشهر الأول للحمل، نظرا لأنه يحفز تكوين الهرمونات الجنسية، خاصة أن عملية تكوين الدماغ والنخاع تبدأ في الشهر الأول من الحمل.

وعموما، يوجد هذا الفيتامين في البقوليات والحبوب والأفوكادو والموز والبيض والسردين والضأن. كما يمكن الحصول عليه في صورة مكملات غذائية.

وبالإضافة إلى ما سبق ينصح خلال فترة الحمل بالتالي:

1- شرب الماء

أوضحت المجلة أنه ينبغي على المرأة أن تشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميا حتى لا تصاب بمشكلة الإمساك.

2- تناول الأسماك

ذكرت المجلة أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تعتبر ضرورية للغاية خلال فترة الحمل، وعادة ما نجدها بكثرة في الأسماك. كما يوصي المختصون بتناول حوالي 350 غراما في الأسبوع.

وإذا لم يكن لديك وقت لطهيها، يمكنك استهلاك التونة المعلبة مرتين في الأسبوع. وفي حال كانت المرأة الحامل تتبع نظاما غذائيا نباتيا، فيمكنها الاستفادة من أوميغا 3 والمنتجات التي تحتوي على بذور الكتان.

3- اللحوم الحمراء

الحديد يعد معدنا مهما للمرأة الحامل نظرا إلى أنها يمكن أن تعاني من فقر الدم بعد الولادة إذا كانت تشكو من نقص في الحديد. ولعل اللحوم الحمراء تعتبر أفضل مصدر للحديد، كما يمكن للمرأة أن تطلب من الطبيب أن ينصحها ببعض المركبات التي تحتوي على هذا المعدن.

وفي الحقيقة، ينبغي على المرأة أن تستهلك ما لا يقل عن 85 غراما من البروتين يوميا، حيث يمكنها العثور عليه في الأسماك والمكسرات والبقوليات.

4- الكالسيوم

أوردت المجلة أن الكالسيوم يعد أساسيا أيضا وسيحتاج الجنين إلى الكثير من هذا المعدن. وفي حال كانت المرأة لا تحب منتجات الألبان، يمكنها استشارة الطبيب للحصول على مكملات.