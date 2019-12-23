6 بدائل منشطة تغنيك عن القهوة

غالبا ما يبادر الناس إلى شرب القهوة عند الشعور بالخمول أو عندما يباغتهم النعاس ويريدون التخلص منه، إلا أن هناك ست مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح الجسم الكثير من النشاط والطاقة، تعرف إليها هنا:

1- اللوز والبندق والجوز: وهي مكسرات تحتوي على المغنسيوم وفيتامين بي والحمض الدهني أوميغا 3. هذه المكونات الثلاثة لها تأثير منشط على الجسم، فهي تبعد التعب والتوتر والإرهاق، كما تمنح "مخلوطة المكسرات" مع حبات الزبيب أيضا الجسم طاقة كبيرة، حسبما نقل موقع بريغيتا.

2- الموز: صحي وخفيف، ويحتوي على منبهات صحية، وذلك يعود لنسبة السكريات التي تمنح الجسم الطاقة، بالإضافة إلى حمض الفوليك والمغنيسيوم.

ويقلل الموز التعب ويمنح مزاجا جيدا، لأنه يحتوي على الحمض الأميني "التربتوفان"، وهو حمض يحوله الدماغ إلى "سيروتونين"، المعروف أيضا بهرمون السعادة.

3- الزنجبيل: فالطعم الحار لجذوره ينشط عملية "الأيض" -أي تحول الغذاء إلى طاقة- وهذا مما يسهل حرق الدهون في الجسم، ويبطئ من التعب.

ومن يريد أن يستفيق بسرعة، فعليه شرب شاي الزنجبيل، أو إضافة الماء إلى عصير الليمون مع الزنجبيل وقليل من السكر وخلطها جميعا.

4- الفلفل الأحمر الحار: له تأثير مشابه للزنجبيل، فهو ينشط عملية "الأيض" والدورة الدموية على الفور، مما يشعر جسم الإنسان في دقائق بالتوازن والنشاط.

كما يحتوي الفلفل الأحمر الحار على المركب النشط "كابسيسين"، المسؤول عن الطعم الحارق، وهو يساهم في تدفئة الجسم، فضلا عن حرق الدهون.

5- الحمضيات: إذ يساهم فيتامين سي في تنشيط الجسم ومنحه طاقة كبيرة، وينصح بتناول قطعة من المندلينا أو الكيوي بعد استراحة الغداء، إذ إن الجسم غالبا ما يشعر بالخمول في وقت الظهيرة.

6- الشوكلاتة: هي مادة منبهة للجسم، فكل مئة غرام من الشوكلاتة الداكنة تحتوي على حوالي 50 مليغراما من مادة "الكافيين" المنشطة. وتمنح الشوكلاتة الداكنة الجسم النشاط وتحسن المزاج أيضا.