كيف تقرأ نتائج فحص سكر الدم؟

من الضروري بالنسبة للبالغين أن يعرفوا ترجمة "أرقام فحوصهم الطبية" للحفاظ على بعض القياسات الضرورية وإبقائها ضمن معايير معينة. فماذا بالنسبة لسكر الدم؟

أكثر من 25%ممن تزيد أعمارهم على 65 يعانون من مرض السكري، ومعظمهم أصيب بالنوع الثاني من السكري -كما تقول جمعية السكري الأميركية- موصية الأشخاص من سن 45 بضرورة القيام بعمل فحوصات كل سنة إلى ثلاث سنوات. وذلك وفقا لتقرير بصحيفة واشنطن بوست.

وهناك ثلاثة اختبارات لسكر الدم وهذه نتائجها:

الاختبار النتيجة في الحالة الطبيعية ما قبل السكري السكري سكر الصوم: ويقيس مستوى السكر في الدم بعد ثماني ساعات من الصيام أقل من مئة ملليغرام لكل ديسيليتر من مئة إلى 125 ملليغراما لكل ديسيليتر 126 ملليغراما لكل ملليغرام لكل ديسيليتر تحمل السكر: ويقيس مستوى السكر بعد تناول مشروب سكري خاص بساعتين أقل من 140 ملليغراما لكل ديسيليتر 140 وحتى 199 ملليغراما لكل ديسيليتر مئتا ملليغرام لكل ديسيليتر أو أعلى HbA1c: ويقيس مستوى السكر بالدم على مدار شهرين إلى ثلاثة أشهر. أقل من 5.7% من 5.7% وحتى 6.4% 6.5% أو أعلى

وما قبل السكري" (Prediabetes) حالة تعني أن مستوى سكر الدم لدى المصاب أقل من تشخيصه بالإصابة بداء السكري، لكنه في الوقت نفسه أعلى من المستوى الطبيعي. وعند عدم التعامل مع هذه الحالة فإن الشخص سوف يصاب بالسكري من النوع الثاني خلال عشر سنوات أو أقل.

والسكري من النوع الثاني مرض مزمن يحدث بسبب حدوث مقاومة لهرمون الإنسولين -المسؤول عن إدخال الغلوكوز للخلايا- مما يقود إلى تراكمه وارتفاعه بالدم، ويؤدي لمضاعفات كبيرة على صحة المريض.

وما يجب فعله إذا أخبرت أنك مصاب بالسكري أن تكون خطوتك الأولى هي تغيير نمط الحياة، حيث يقول ديفيد لام المدير الطبي بمعهد ماونت سيناي للسكري السريري في نيويورك "معظم حالات الإصابة بالنوع الثاني من السكري تنجم عن زيادة الوزن، لذا فإن فقد عشرة أرطال يمكن أن يحدث فرقا كبيرا" (الرطل = 450 غراما).

وقد وجد البرنامج الوطني للوقاية من السكري أن المصابين بداء السكري الذين خفضوا 7% من وزن الجسم انخفض خطر الإصابة بالسكري الكامل بأكثر من 5%.

وتوصي جمعية الأطباء الأميركيين من تبلغ أعمارهم ثمانين عاما فما فوقها أو من لديهم حالة مزمنة مثل الخرف أو السرطان أو قصور القلب الاحتقاني أو مرض الكلى في المرحلة النهائية بالتركيز على تقليل أعراض النوع الثاني من السكري فقط.