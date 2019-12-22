تعرف على أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم
قال المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية إن لاضطرابات سريان الدم أسبابا عدة، مثل قلة الحركة والتغذية الخطأ أي الإكثار من الدهون والسكر والتدخين وشرب الخمر، والإصابة بالسكري.
وأوضح المركز الألماني أن أعراض اضطرابات سريان الدم تتمثل في:
1- تقلصات باطن الساق.
2- الخدر (التنميل).
3- برودة اليدين والقدمين.
ويمكن مواجهة اضطرابات سريان الدم بأمور منها:
1- الحمامات التبادلية (بين الساخن والبارد).
2- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، حيث تعمل هذه التدابير على تنشيط الدورة الدموية.
3- الإقلال من الدهون والسكر.
4- الإقلاع عن التدخين والخمر.
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