كيف تقرأ نتائج فحص ضغط الدم؟

من الضروري بالنسبة للبالغين أن يعرفوا ترجمة "أرقام فحوصهم الطبية" للحفاظ على بعض القياسات الضرورية وإبقائها ضمن معايير معينة، فماذا بالنسبة لضغط الدم؟

بالنسبة لضغط الدم توصي المبادئ التوجيهية الصادرة عن جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب بأن الجميع -بغض النظر عن العمر- يجب أن يسعوا لضغط دم أقل من 130/80 مليمتر زئبق، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

يضخ القلب الدم إلى أنحاء الجسم، وخلال حركته يشكل الدم المتدفق قوة وضغطا على جدران الأوعية الدموية تسمى "ضغط الدم". وأثناء عمله ينقبض القلب -الذي هو عضلة- وينبسط، وهذا يؤدي إلى أن يكون لضغط الدم قيمتان، الأولى تسمى بضغط الدم الانقباضي وتسجل عندما ينقبض القلب، والثانية الضغط الانبساطي وتسجل عند انبساط (ارتخاء) عضلة القلب.

ويقاس ضغط الدم باستخدام جهاز خاص قد يكون يدويا مثل جهاز قياس الضغط الزئبقي، أو آليا مثل أجهزة قياس الضغط الإلكترونية. وبينما قد يكون الأول أدق، فإن الثاني أسهل من حيث الاستعمال.

يسجل الجهاز قراءتين، الأولى -وهي الأعلى- تمثل ضغط الدم الانقباضي، والثانية -وهي الأقل- تمثل الانبساطي. وتكتب القراءة على شكل كسر، البسط هو الانقباضي والمقام هو الانبساطي. فمثلا إذا كان الضغط الانقباضي 115 والانبساطي 75، فيكتب ضغط الدم لهذا لشخص على صورة 115/75.

أما وحدة القياس فهي المليمتر الزئبقي، وتعني أن الضغط الانقباضي مثلا مساو لارتفاع عمود من الزئبق طوله 115 مليمترا.

وتصنف جمعية القلب الأميركية قراءات ضغط الدم وفق الآتي:

ضغط الدم الطبيعي: الانقباضي أقل من 120، والانبساطي أقل من 80.

ما قبل المرضيّ: الانقباضي ما بين 120 و139، والانبساطي ما بين 80 و89.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى: الانقباضي 140-159، والانبساطي 90-99.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية: الانقباضي 160 أو أعلى، والانبساطي 100 أو أعلى.

وبالنسبة لمن تجاوز 65 عاما، فإذا كان مصابا بأمراض مزمنة، مثل مرض الرئة أو مرض السكري من النوع 2 أو الخرف، فإن ضغط الدم المرتفع جدا قد يؤدي به إلى مخاطر مثل الشعور بالدوار والسقوط.

وما يجب فعله بالنسبة للعديد من كبار السن، هو أن يحافظوا على مستويات أقل من 150/90، لأن ما هو أعلى من ذلك يتطلب أدوية ضغط الدم، كما يقول الطبيب.

ويقول رئيس قسم أمراض القلب في كليفلاند كلينك، ستيفن نيسن، إن من هو في صحة ينبغي أن يكون ضغطه عند 130/80 أو أقل، وللحصول على ذلك، فعليه -بدلا من استخدام الأدوية- أن يفكر أولا في التركيز على تغيير نمط الحياة، مثل نقص الوزن الزائد واتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على نسبة من الملح أقل من 1500 مليغرام يوميا وممارسة الرياضة لمدة تسعين دقيقة على الأقل أسبوعيا.