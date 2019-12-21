زراعة الأعضاء.. تركيا ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا

قال المدير العام للخدمات الصحية بوزارة الصحة التركية أحمد تكين إن أنقرة تتبوأ موقعا مهما ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في مجال زراعة الأعضاء.

وأضاف تكين في لقاء مع الأناضول أن تركيا شهدت خلال السنوات الأخيرة إجراء عمليات متنوعة لزراعة الأعضاء.

وذكر أن تركيا شهدت عام 2018 زراعة 5 آلاف و598 عضوا، والأرقام تشير إلى أن هذا العدد سيرتفع إلى 6 آلاف مع انتهاء العام الجاري.

ولفت إلى أن تطور قطاع الصحة في تركيا خلال السنوات الأخيرة مكّنها من تبوء موقع مهم ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في مجال زراعة الأعضاء.

وأشار تكين إلى أن تركيا شهدت تحولا يشار إليه بالبنان في مجال القطاع الصحي وخدماته منذ عام 2002. وأوضح أن الإنجازات التي تحققت في مجال الخدمات الصحية جعلت تركيا بين الدول الرائدة عالميا في هذا المجال.

وقال تكين إن هذا الوضع يعد مؤشرا على نجاح السياسات الصحية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، وهذا التطور انعكس على مكانة البلاد في هذا القطاع على المستوى العالمي.

مركز البحر الأبيض

واعتبر تكين أن التطور الذي شهده مجال زراعة الأعضاء حوّل هذا القطاع إلى مصدر فخر لوزارة الصحة داخل البلاد وخارجها.



ولفت إلى أن مركز زراعة الأعضاء بجامعة البحر الأبيض (آقدنيز) التركية في ولاية أنطاليا (جنوب) يعد أحد أبرز وأهم المراكز في تركيا والعالم بهذا المجال.

وذكر أن هذ المركز يشهد إجراء عمليات دقيقة وحساسة وقيّمة للغاية في المجال. وأوضح تكين أنه تحول إلى مكان رائد عالميا لزراعة الأعضاء، وقاعدة طبية مهمة في هذا المجال.

واعتبر أن وجود هذا المركز في تركيا يكسب الدراسات المعدة بالبلاد في مجال زراعة الأعضاء أهمية خاصة، ويرفع مستويات الخدمات الصحية المقدمة في المجال.

أحمد تكين: تركيا شهدت خلال السنوات الأخيرة إجراء عمليات متنوعة لزراعة الأعضاء (الأناضول)

وتابع تكين "شهد مركز جامعة البحر الأبيض إجراء أول عملية زراعة للأعضاء بواسطة الروبوت، كما أن سلسلة العمليات الناجحة التي أجراها ساهمت في نيله شهرة عالمية، ودفع مسيرة النمو قدما".

واستطرد أن المركز ساهم بقدر كبير في تسليط الضوء على الدراسات والأعمال الناجحة التي تشهدها تركيا في مجال زراعة الأعضاء.

تطور صحي كبير

وأفاد تكين بأنه رافق وزير الصحة فخر الدين قوجه في عديد من زياراته الخارجية للتعريف بقطاع السياحة الصحية في تركيا، والوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير هذا القطاع.

وشدد على أن تركيا حققت خلال السنوات الماضية طفرة رائعة في مجال الخدمات الصحية، كما هي الحال في العديد من المجالات، مبينا أنها تستقبل سنويا كثيرا من المرضى الأجانب القادمين لتلقي خدمات طبية.

وختم تكين بأن قطاع السياحة الصحية حقق لتركيا خلال 2019 بين 1.5 و2 مليار دولار، والاتفاقات التي تبرمها أنقرة مع دول عدة من أجل استقبال المرضى المحتاجين إلى رعاية صحية خاصة من شأنها أن ترفع الرقم إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا.